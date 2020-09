forrige









fullskjerm neste Brannmannskaper jobber for å redde et hjem i Berry Creek onsdag. Torsdag var det klart at store deler av området gikk tapt i brannen.

Frykter reprise av tragedie i 2018: – Det føles som om det skjer igjen

De kraftige skogbrannene på USAs vestkyst fortsetter å herje. Nå truer flammene byen Paradise – der 85 personer mistet livet i 2018.

For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er delen av presentasjonen jeg har gruet meg til. Det bringer tilbake minner fra da jeg sto foran dere i 2018 for å snakke om menneskene som mistet livet i Camp Fire.

Det sa sheriff Kony Honea i Butte County da han denne uken måtte fortelle pressen at tre personer var funnet døde etter den kraftige brannen North Complex Fire nord i California, som blant annet tok med seg flere hus i området Berry Creek.

Torsdag fant letemannskaper ytterligere syv døde kropper i brannruinene, skriver AP.

For to år siden, i november 2018, ble byen Paradise i det samme fylket totalt ødelagt i det som da var den kraftigste brannen i Californias historie. 85 mennesker mistet livet.

VG i Paradise: Her leter de etter brannofre

Torsdag har innbyggerne igjen fått advarsel om evakuering, skriver La Times. Brannskapene jobber nå på spreng for at flammene ikke skal nå byen, og mange valgte ifølge nyhetsbyrået AP å flykte allerede onsdag, etter å ha våknet til en ildrød himmel.

Minst 16 savnet

En av dem som pakket tingene sine, var Victoria Sinclaire, som i 2018 flyttet inn i et helt nytt hjem etter den katastrofale brannen, skriver San Francisco Chronicle.

– Det er den samme følelsen av å være redd. Jeg kan ikke slutte å skjelve. Det er aske overalt, store biter med aske. Det er noen brente trær som har kommet ned fra, vel, jeg vet ikke hvor. Det føles som om det skjer igjen, bortsett fra at jeg fikk tatt med meg klærne mine denne gangen.

les også Skogbranner ute av kontroll i USA – tre funnet døde i California

Før de syv nye dødsfallene ble meldt torsdag, meldte myndighetene i California at total 12 mennesker hadde mistet livet i skogbranner i delstaten siden midten av august.

I tillegg er 16 personer savnet, skriver AP. Letemannskaper er nå på vei inn i brannruinene for å lete etter de savnede, og de får blant annet hjelp av antropologer fra Chico State University.

STORE ØDELEGGELSER: Flere hundre hjem i Phoenix i Oregon har blitt ødelagt etter brannene. Oversiktsbildet er tatt over en trailerpark i byen torsdag. Foto: David Ryder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Frykter flere døde i Oregon

Også i delstatene Washington og Oregon brenner det kraftig. Fire personer er bekreftet døde i Oregon, og guvernør Kate Brown sier under en pressekonferanse torsdag at myndighetene tror et ukjent antall mennesker har mistet livet, skriver lokalavisen The Oregonian.

– Folk er ivrige etter å få informasjon så raskt som mulig. Akkurat nå er brannmannskapene fokusert på å redde liv, og vi vil at de skal fortsette å være fokuserte på det kritiske arbeidet. Etter hvert som vi får mer informasjon om dødsfall, vil vi gå ut med det så raskt som mulig.

Til sammen har hele 500.000 personer i Oregon – ti prosent av delstatens innbyggere, måttet evakuere, skriver nyhetsbyrået AP.

Publisert: 11.09.20 kl. 04:12

