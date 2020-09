TRENGER TEXAS: På veien til 270 valgmenn er president Donald Trump avhengig av å få de 38 som Texas er verdt. Her er USAs president fotografert under et besøk i Pennsylvania. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump kan miste sin viktigste delstat: – Republikanerne skjelver i buksene

Donald Trump og Republikanerne står i fare for å miste sin viktigste delstat til Demokratene.

Nå nettopp

Vinneren av presidentvalget i USA er den kandidaten som klarer å komme seg over 270-grensen, ettersom de 50 delstatene til sammen skal dele ut 538 valgmenn.

Mens Demokratene helt siden 1992 har kunnet regne California som sin grunnmur, har Texas vært den viktigste støttespilleren for Republikanerne siden 1980. I våre dager gir California 55 valgmenn og Texas 38.

Snart vil Demokratene trolig vinne begge.

– Vi nærmer oss gradvis at Texas blir en blå delstat. Det er ubestridelig. Texas blir definitivt en solid blå delstat i løpet av det neste tiåret, sier daglig leder Antonio Arellano i Jolt Initiative til VG.

Jolt Initiative jobber med å skape politisk engasjement hos unge latinamerikanere i Texas. Og det er nettopp unge latinamerikanere som er forklaringen her.

Innen 2022 regner man med at latinamerikanere vil være den største folkegruppen i Texas. Enn så lenge er det flest hvite, men avstanden minsker for hvert år og har gjort det lenge.

Mens det i år 2000 var 52,4 prosent hvite i Texas, sank andelen til 45,3 prosent i 2010 og innen 2030 venter man at det er nede i 36,6 prosent hvite innbyggere, ifølge Texas Demographic Center.

Hvite velger foretrekker det republikanske partiet med god margin – 54 mot 42 prosent, ifølge Pew Research Center. Spesielt hvite uten utdannelse, der republikanerne har et overtak på 57 mot 30 prosent. Demokratene står sterkest blant ikke-hvite, inkludert latinamerikanske, svarte og asiatiske velgere, med en andel på 40 mot republikanernes 17 prosent.

Trump-valgmøte i viktig vippestat: «Den første presidenten som får tingene gjort»

Målingene svinger

Den politiske effekten av dette kan bli synlig allerede i november. President Donald Trump scoret 48 prosent mot 46 for utfordrer Joe Biden i den siste meningsmålingen som Dallas Morning News har publisert, men i forrige måling var Biden foran med 48 mot 43 prosent.

Texas kan derfor regnes som en vippestat nå.

LATINAMERIKANER: Antonio Arellano er daglig leder i Jolt Initiative, som forsøker å øke valgdeltagelsen blant unge latinamerikanere i Texas. Foto: Zoom

– Texas er absolutt den største vippestaten i landet. Det er i seg selv bemerkelsesverdig. Republikanernes presidentkandidater pleier å vinne tosifret i Texas. Det faktum at presidenten sliter med å holde fast på delstaten, sier mye om de politiske endringene som skjer nå, sier Arellano.

Ifølge Jolt Initaitives leder fyller hvert år cirka 200.000 latinamerikanere 18 og får stemmerett.

– Republikanerne skjelver i buksene her i Texas. Rekordmange politikere pensjonerer seg, for de klarer ikke lenger å opprettholde de diskriminerende lovene de har vedtatt. De stiller ikke til gjenvalg, for de er redde for at de ikke har en sjanse med endringene i demografien.

VG møtte forrige uke Trump-supportere i Pennsylvania: «Han er et ærlig menneske»

Alt håp er ikke ute for Republikanerne.

En undersøkelse som Jolt Initiative har utført, avdekker at unge latinamerikanere i Texas ikke identifiserer seg med noen av partiene. Men de er opptatt av enkeltsaker – og de viktigste er helseforsikring til alle, innvandringsreform, rasediskriminering og våpenreform.

– Men med mindre det republikanske partiet i Texas slutter å være rasistisk og diskriminere fargede innbyggere, og blande seg inn i kvinners rettigheter, og ekskludere LBHT-miljøet, går de tom for velgere, konkluderer Antonio Arellano.

Misliker presidenten sterkt: Derfor selger han Trump-effekter

Tror Trump får stor ledelse, men taper

I likhet med mange andre delstater, er poststemmer for tiden et hett tema også i Texas. Harris County planla å sende ut søknader om å få stemme via posten til alle fylkets 2,4 millioner registrerte velgere, men Republikanerne har gått til retten for å stanse dette, melder Texas Tribune.

I Texas er det normalt et krav at man har fylt 65 år eller kan bevise at man ikke kan gå til valglokalet før man få avgi stemme via posten. Nå må rettsvesenet der ta stilling til om coronapandemien er god nok grunn til å vike fra dette.

Tidligere valg har vist at Demokratenes velgere bruker poststemmer i langt større grad enn Republikanernes. Dette kan skape problemer denne gang. I en delstat som Michigan er det ikke lov til å begynne å telle poststemmer før valgdagen. Det betyr at poststemmer generelt vil bli registrert tregere.

– Det er en svært reell mulighet for at tallene vil vise en gigantisk seier for Donald Trump på valgkvelden, men når alle legitime stemmer er opptelt, en gang etter valgdagen, vil de vise at dette var en luftspeiling, sier daglig leder Josh Mendelsohn i den Hawkfish, en dataorganisasjon som jobber for Demokratene.

– Dette kan ta flere uker, sier Mendelsohn til Axios.

Følg presidentvalget i USA i VGs studio: Ferske målinger, prognoser og nyheter.

Publisert: 23.09.20 kl. 22:25

Les også