Corona-krangel skal være årsaken til Moria-brannen

LESVOS/OSLO (VG) Ordføreren i landsbyen som ligger ved Moria-leiren sier i et intervju med VG at 70–75 prosent av leiren er ødelagt. Samtidig ser en corona-krangel ut til å være årsaken til brannen.

Nå nettopp

– 70 til 75 prosent av Moria-leiren er ødelagt i brannen, sier Yiannis Mastroyiannis til VG over telefon.

Han er ordfører i Moria-landsbyen, som ligger tett på den beryktede og overfylte Moria-leiren på Lesvos.

– Dette vil være en mulighet for å flytte leiren og menneskene som bor der til et sted som er bedre for dem og for menneskene som bor her i landsbyen, sier han.

Natt til onsdag brøt det ut flere store branner i leiren, som har 13.000 beboere.

MULIGHET TIL Å LEGGE NED LEIREN: Borgermester i Moria-landsby Yannis Mastroyannis, fotografert da VG møtte ham i desember i fjor. Foto: Harald Henden, VG

Brøt ut protester

Onsdag morgen snakket VG med en av flyktningene i leiren.

Deen Mohammed Alizadah (30) fra Afghanistan sier over telefon til VG at det brøt ut protester i natt etter en uoverensstemmelse i forbindelse med corona-tiltakene i leiren.

– Klokken 03.00 begynte det plutselig å brenne flere steder i leiren, og flere av sonene ble satt i full fyr. Det er en katastrofe, sier han.

Han forteller at den største sonen, sone 12, der det skal være flere tusen telt, er helt utbrent.

En annen av leirens beboere sier til VG at de våknet av at det brant rundt containeren der de bor.

– Vi løp ut og kom oss vekk. Nå er vi ute i skogen og vet ikke hvor vi skal ta oss nå. Vi har ikke vann eller mat, sier mannen.

VG har også vært i kontakt med sykehuset i Mytilini, hovedstaden på Lesvos, men de har foreløpig ikke fått inn skadede.

Politi og brannvesen har rykket ut til Moria-leiren, og det gjøres undersøkelser på stedet. Foreløpig er ingen bekreftet døde etter storbrannen. Regjeringen i Athen har sendt et kriseteam til Lesvos, og det er blitt erklært unntakstilstand på øya.

Skal ha satt fyr på karantenesenter

Psykologen Grigoris Kavarnos har jobbet for de største humanitære organisasjonene på øya siden 2005, og har svært godt innpass i leiren. Han forteller til VG hva han vet om foranledningen til storbrannen:

– Alle problemene startet tirsdag, fordi helsedepartementet ville sette opp et karantenesenter for coronasmittede midt i leiren. De andre beboerne reagerte på dette, og kastet de smittede ut av karantenesenteret og satte fyr på det. Herfra tok det helt av.

– Hvorfor ble de så sinte?

– Fordi de var redde for at viruset skulle spre seg til resten av leiren, svarer Kavarnos.

PSYKOLOG PÅ ØYA: Grigoris Kavarnos har bodd på Lesvos de siste 25 årene og behandler flyktninger. Foto: Giorgos Moutafis, VG

Han deler flere detaljer om bakteppet for katastrofen: Før noen var blitt bekreftet smittet, satte Leger uten grenser opp et isolasjonssenter 300 meter utenfor leiren. Men myndighetene mente lokalene var ulovlige, ga organisasjonen en stor bot og stengte ned senteret. I stedet bestilte myndighetene en mobil klinikk fra Tyskland, men denne var ikke bemannet og ble derfor aldri tatt i bruk.

Samtidig startet testingen – 2000 personer i leiren ble testet for corona, ifølge Kavarnos, og 35 ble bekreftet smittet. Myndighetene bestemte seg da for å isolere de syke inne i selve Moria-leiren, der folk bor svært trangt og kummerlig.

Etter at brannen oppsto, er det høyst uklart hvor det er blitt av de 35 coronasmittede flyktningene.

Det er svært sannsynlig at disse har blandet seg med de andre flyktningene, noe som vil gjøre det svært komplisert å finne et nytt hjem til Moria-beboerne på grunn av smitterisiko, får VG opplyst fra kilder på øya.

Publisert: 09.09.20 kl. 11:33