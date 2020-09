VG-Peil-Logo Bekymret for coronagenerasjonen Verdens største undersøkelse om hvordan coronapandemien rammer barn og unge er klar. Redd Barna har spurt 25.000 barn og voksne i 37 land, og resultatene er dystre. Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. september, kl. 03:59 Stengte skoler I Norge var skolene stengt i ni uker. Når skolene stenger, får det store negative konsekvenser for mange barn. Millioner av barn over hele verden vil aldri få mulighet til å vende tilbake til skolen igjen. Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. september, kl. 03:59 Michael Probst / AP Mer vold Rapporten viser at i nær en tredel av hjemmene har det forekommet vold, ofte utført av den som har omsorgen for barna. Det er mer vold i familier som har redusert inntekt på grunn av pandemien. Mørketallene antas å være store. Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. september, kl. 03:59 CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX / TT NYHETSBYRÅN Deppa 8 av 10 barn (83 %) sier de har opplevd en økning i negative følelser. Andelen som rapporterte om en slik økning var langt høyere blant barn som ikke hadde en skole å gå til (84 %), sammenlignet med dem som kan møte fysisk på skolen (56 %). Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. september, kl. 03:59 Gorm Kallestad Mangler penger Mange familier har fått det mye verre økonomisk. De har mistet arbeid og inntektsgrunnlag, og flere steder har matprisene økt. 96 % svarer at de ikke har råd til å kjøpe essensielle varer og tjenester. Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. september, kl. 03:59 Overbelastet Flere steder har helsevesenet blitt overbelastet som følge av pandemien. Vaksinasjonsprogrammer og grunnleggende helsetjenester er rammet. I tillegg har mange barnefamilier mistet evnen til å betale for helsetjenester. Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. september, kl. 03:59 Lært lite Coronapandemien har ført til at 1,6 milliarder barn har vært uten skolegang. 8 av 10 svarer at de har lært lite eller ingenting med stengte skoler. Redd Barna har tidligere anslått at 10 millioner barn aldri vil komme tilbake til skolen som følge av viruset. Kari Aarstad Aase Av Publisert 10. september, kl. 03:59

Bekymret for coronagenerasjonen

– Coronagenerasjonen av barn, hva vil skje med dem? Det bekymrer oss veldig, særlig etter at skolene stengte, sier utenlandssjef i Redd Barna, Nora Ingdal.

Bare de første elleve dagene etter at India stengte ned på grunn av pandemien, var det nesten 100.000 tusen barn som ringte en nasjonal nødtelefon for barn.

– Det samme gjelder nok mange andre steder. Tenk på alle barn som ikke engang visste hva som skjedde, hvorfor skolen stengte, om corona var farlig og hvorfor de plutselig var sperret inne. På toppen av det hele mistet mange den daglige kontakten med venner og voksne som skolen ga, påpeker Ingdal.

Undersøkelsen, der barn selv forteller med egne ord om hvordan coronapandemien har påvirket livene deres, er utført i alle verdensdeler, unntatt Europa.

– Vi har snakket med barn i 37 land, men i EU satte de strenge GDPR (personvern, red.anm.)-reglene en stopper for deltagelsen, opplyser Ingdal.

Når skolene stenger, får det ufattelige ringvirkninger for mange barn. På Filippinene viser tall fra helseministeriet at det fra begynnelsen av mars til 24. mai, ble rapportert 280.000 seksuelle overgrep på nett, mot barn. Det er en tredobling fra samme periode i fjor, da det ble registrert var 70.000 tilfeller. Mørketallene antas å være store. Og skolene på Filippinene har vært stengt helt frem til nå.

Foto: Terje Bendiksby

Etter ebolaepidemien som rammet deler av Afrika, så man at konsekvensene av å stenge skoler er noe som rammer særlig jenter og dem som fra før er mest sårbare. Nå anslår Redd Barna at 10 millioner barn aldri vil komme tilbake til skolen igjen etter coronapandemien.

– Det vi vet er at barneekteskap øker. Tenk deg det valget mange familier står overfor når de ikke har penger til mat. De kan selge en datter og redde resten av barneflokken. Hun kan bli giftet bort eller solgt til menneskehandlere som rekrutterer til sexindustrien., forklarer Ingdal.

I mange land er det forbudt ved lov å gå på skolen når du er gift eller har barn. Antall tenåringsgraviditeter øker også som følge av coronapandemien og stengte skoler.

De senere årene er det gjort stor fremgang i å få ned antallet barnearbeidere. Nå øker tallet igjen.

At barn ikke rammes av covid-19 på samme måte som voksne, har fått alvorlige konsekvenser for mange barn i India, sier Anindit Roy Choudhary, direktør for program og påvirkningsarbeid i Redd Barna India.

– Vi ser at det fungerer som en push-faktor for å sende barna til arbeid siden de ikke blir like syke som voksne, mens eldre mennesker vil bli værende hjemme i frykt for viruset, sier Choudhary.