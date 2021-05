AMBULANSE: 34 år gamle Javed Khan har omgjort tuk-tuken sin til en ambulanse for å hjelpe et sprengt helsevesen i India. Foto: Privat

Hylles som helt i India: Solgte konas smykker for å lage ambulanse

BEIRUT (VG) Historiene som kommer fra India blir stadig dystrere, men én manns gjerning sprer håp i det kriserammede landet.

Av Kyrre Lien

– Det er min plikt å hjelpe alle indere, skriver Javed Khan (34) til VG.

Han og kona hadde fulgt med på TV-sendingene og sett stadig flere dystre bilder: Mennesker som døde i køene inn til sykehuset. Likbål som brant døgnet rundt og krematorier som smelter.

Han så også hvordan folk ikke klarte å få tak i ambulanse og måtte bli båret til sykehusene.

Det var da ideen kom til dem: han kunne omgjøre den lille taxien sin, en tuk-tuk, til en ambulanse.

– Jeg bestemte meg for å dedikere taxien min til mitt folk ved å lage en ambulanse. Nå kan jeg også bidra litt, forteller han til VG.

For mens helsevesenet i landet har brutt sammen, har også prisene på ambulansetjenester skutt i været. Det å få en ambulanse til sykehuset er blitt så dyrt for mange at de ikke har råd.

TIL SYKEHUSET: Når ambulansekapasiteten er sprengt, har også andre tuk-tuker bidratt, som her hvor coronasyke Shayam Narayan fraktes til sykehuset i Delhi, India. Foto: DANISH SIDDIQUI / Reuters

Store mørketall

34-åringen bor i Bhopal, midt i India og opplever krisen som rammer landet, tett på kroppen.

– Jeg ønsket å hjelpe til med å redde liv her, forteller han til VG.

For tolvte dag på rad har India rapportert om flere enn 300 000 nye coronatilfeller. I morgen antas det at landet vil passere 20 millioner registrerte smittetilfeller.

Men det er de offisielt registrerte. Nå melder nyhetsbyrået Reuters at medisinske eksperter anslår de reelle tallene til å være mellom fem og ti ganger høyere enn de offisielle.

Det betyr i så fall at potensielt 200 millioner indere har, eller har hatt, viruset. Landet har 1,3 milliarder innbyggere.

UTSLITT: Indiske helsepersonell hviler utenfor et sykehus i Delhi. Foto: IDREES MOHAMMED / EPA

Solgte smykker

Pengene Javed fikk for konas smykker, skal han ha brukt på å utstyre taxien med en oksygenbeholder, desinfeksjon og plastikk som beskyttelse mellom ham og pasientene han frakter.

Daglig står han flere timer i kø for å fylle opp sårt trengt oksygen på tanken.

– Jeg er ikke redd for corona. Jeg er redd for en Gud som vil straffe meg hvis jeg ikke gjør gode gjerninger i livet, sier han til VG.

Pasienter kontakter ham etter å ha funnet nummeret hans i sosiale medier, det er blitt et sted hvor privatpersoner prøver å hjelpe sine kjære. Der reklameres det også for en svartebørs av oksygen og medisiner.

Historien til Javed ble først omtalt i indiske medier, blant annet hos The Times of India.

SYK: En pasient får oksygen under smitteeksplosjonen som har brutt ut i India. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

I drøye to uker har Javed gjort dette, og han har fraktet over ti kritisk syke pasienter til sykehuset. En av dem han hjalp, var Sulekha Prabahwalkar.

– Han kom som en engel til oss. Jeg reiste hvileløst rundt og prøvde å få tak i en ambulanse til min ektemann, men ingen var ledige. Så fikk vi tak i Javed, og vi reiste rundt fra sykehus til sykehus for å prøve å finne en seng. Han skulle ikke engang ha en eneste krone av oss, forteller hun til The Times of India.

– Når min ektemann kommer ut fra sykehuset, skal vi finne Javed og takke ham.

Javeds handlinger lovprises blant indere i sosiale medier.

«Ikke alle helter bruker kappe», skriver en. En annen ytrer «Vi hyller ham!»

Til VG forteller Javed at han bare er glad han kan utgjøre en forskjell.

– Jeg blir rørt av å kunne hjelpe noen i denne tiden, sier han.