Trump ut mot Sverige - hyller Norge

USAs president Donald Trump går igjen hardt ut mot Sveriges coronastrategi, og sammenligner dødstallene med Norge.

USAs president Donald Trump kritiserer Sverige for å ikke ha stengt landet, slik som mange andre land.

På Twitter skriver han: «I motsetning til hva som rapporteres, så betaler Sverige en høy pris for beslutningen om ikke å stenge ned landet.

Per i dag har 2462 mennesker dødd der, et mye høyere antall enn nabolandene Norge (207), Finland (206) eller Danmark (443). USA tok den riktige beslutningen!»

USA ligger imidlertid i verdenstoppen både når det kommer til bekreftede coronadødsfall (61.000) og bekreftede smittetilfeller (1.046.760).

New York er den verst rammede delstaten med over 23.000 dødsfall og 305.000 smittetilfeller.

Økonomien krymper

Tiltakene for å stanse spredning av coronaviruset i mars har ført til det største fallet i bruttonasjonalprodukt på ett kvartal i USA siden 2008, meldte det amerikanske handelsdepartementet onsdag.

Med en nedgang på 4,8 prosent er dette det første BNP-fallet i et kvartal på seks år, og det største fallet siden økonomien krympet med 8,4 prosent i fjerde kvartal i 2008, skriver NTB.

Analytikere spår at fallet vil bli enda mer dramatisk i andre kvartal, når coronatiltakene som ble innført i mars måned begynner å gjøre seg gjeldende.

Trump vil godkjenne legemiddel

USAs mattilsyn FDA må godkjenne legemiddelet Remdesivir som behandling mot koronaviruset så fort som mulig, sier president Trump ifølge Reuters.

Ordren kommer etter at doktor Anthony Fauci, USAs fremste smittevernekspert, onsdag sa at legemiddelet har god effekt mot covid-19, ifølge NTB.

Som svar på Trumps ordre, arbeider FDA med en hasteautorisasjon for bruk av Remdesivir for pasienter med covid-19, opplyser kilder til New York Times.

Det er blitt gitt en lignende autorisasjon til malariamedisinen hydroksyklorokin, som Trump tidligere har anbefalt, men legemiddelet har gitt dårlige resultater hos pasienter.

