Justin Amash holder et folkemøte i Michigan 28. mai 2019. Foto: Cory Morse / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere republikaner vil prøve seg mot Trump og Biden

Den tidligere republikaneren har markert seg som en skarp kritiker av president Donald Trump. Nå vil han prøve å stille til presidentvalg for Det libertarianske parti.

For mindre enn 10 minutter siden

Kongressrepresentanten Justin Amash (40) – tidligere republikaner – har natt til onsdag satt ned en komité som skal jobbe for at han skal kunne stille mot president Donald Trump og det som etter alle solemerker blir demokraten Joe Biden i høstens presidentvalg.

– Amerikanere er klare for praktiske tilnærminger basert på ydmykhet og tillit til folket, skriver han på Twitter.

Skal han kunne stille, må han vinne nominasjonen til Det libertarianske partiet under deres partikongress i mai, skriver CNN.

Ifølge Forbes begynte Amash sin nasjonale, politiske karrière som medlem av den konservative Tea Party-bevegelsen, og ble valgt inn i kongressen for Michigan som en del av denne bølgen i 2010.

Ifølge Washington Post har kongressrepresentanten vokst mer og mer fra republikanerne ettersom årene har gått. Han har for eksempel motsatt seg amerikansk krigføring i utlandet, skriver CNN.

Amash har flere ganger gått ut mot president Donald Trump. Før valget i 2016 gikk han ifølge Forbes ut og motsatte seg Trumps kandidatur, og i 2017 sa han at han mente president Donald Trump burde stilles for riksrett.

I 2019 stilte han seg bak riksrett på nytt, etter Mueller-granskingen om russisk valgpåvirkning.

Kort tid etterpå forlot han det republikanske partiet for godt. I et «avskjedsbrev» i Washington Post skriver han at faren hans bare vare 16 år da han kom til USA som flyktning fra Palestina, og at begge foreldrene var republikanere.

Det er svært usannsynlig at en kandidat som ikke tilhører demokratene eller republikanerne kan vinne presidentvalget. Det er likevel muligheter for å påvirke prosessen, skriver CNN.

De mener det foreløpig er usikkert om Amash, dersom det ender med at han stiller, vil ende opp med å skade Biden eller Trumps kandidatur mest.

Publisert: 29.04.20 kl. 05:44

