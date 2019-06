NRK: Norskiraner pågrepet for drap i Iran

Ifølge NRK ble en norsk statsborger denne uken pågrepet og siktet for drapet på en bokhandler i byen Mahabad.

Mindre enn 10 minutter siden







Ifølge politiet ble bokhandleren skutt og drept i butikken sin mandag denne uken, skriver iranske medier. Noen timer senere ble en mann pågrepet for drapet.

Til en iransk TV-kanal sier en politisjef i Mahabad at den pågrepne mannen bor i utlandet - og at de fryktet at han skulle forlate landet.

Ifølge iranske medier skal den drepte mannen ha vært en kjent menneskerettighetsaktivist, men politiet mener ikke drapet er politisk motivert. Politisjefen sier derimot at «en verbal kontrovers og tidligere uenigheter» er bakgrunnen.

Vet du noe om denne saken? Tips VG her!

Ifølge NRK er den pågrepne en norsk statsborger i 30-årene, som opprinnelig kommer fra Iran, men som de ti siste årene har bodd i Norge. Disse opplysningene har ikke VG fått bekreftet.

NRK skriver at de har vært i kontakt med familien til mannen, som sier de vil prøve å få rettssaken flyttet til Norge.

Utenriksdepartementet skriver i en e-post at de ikke er kjent med denne saken.

Publisert: 12.06.19 kl. 23:00