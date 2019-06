Tyskland skal ifølge tyske medier hente hjem foreldreløse barn av IS-krigere fra Syria. Bildet som er tatt i mars i år viser en belgisk kvinne og sønnen i en syrisk leir. Kvinnen er ifølge AP gift med en IS-kriger. Foto: AP / NTB scanpix

Tyskland henter hjem barn av IS-foreldre

Tyskland skal hente hjem barn av IS-foreldre fra Syria, ifølge tyske medier.

NTB-DPA

Nå nettopp







Ifølge TV-stasjonene NDR og WDR, samt avisen Süddeutsche Zeitung, har den tyske regjeringen i lengre tid jobbet med en plan for å hente hjem barn av IS-foreldre fra al-Hol-leiren nord i Syria.

Tyske myndigheter har lagt lokk på saken, men rettsdokumenter viser at det i første omgang dreier seg om to foreldreløse jenter på to og fire år. De skal nå hentes hjem og overlates til besteforeldrene i Tyskland.

les også Nytt norsk feltsykehus i Syria: - Hadde jeg vært redd, ville jeg ikke dratt

Jentenes mor kom fra den tyske delstaten Baden-Württemberg og sluttet seg til den ytterliggående islamistgruppen IS i Syria. Hun skal ha blitt drept i Baghouz tidligere i år.

PST anslår at det befinner seg rundt 40 norske barn i Syria, og minst fem av disse er foreldreløse og befinner seg i al-Hol-leiren.

les også Norsk-svensk IS-krigers barn gjenforent med morfaren

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å hente hjem foreldreløse norske barn fra leiren, men det er strid i regjeringen om hva som bør skje med de øvrige barna og deres IS-foreldre.

Redd Barna har advart og frykter at noen av barna vil dø dersom de ikke snarest hentes hjem til Norge.

les også Norge åpner for straffetribunal for IS-medlemmer

Lederen for FNs barnefond (Unicef), Henrietta Fore, ba også nylig Norge om å hente hjem barn av norske IS-krigere.

Publisert: 01.06.19 kl. 07:51