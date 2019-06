FORSVARSMINISTER: Wei Fenghe deltok søndag på en sikkerhetskonferanse i Singapore Foto: Yong Teck Lim / AP

Kinas forsvarsminister om USA: – Hvis de ønsker kamp er vi klare

USA må bære ansvaret for at landene ikke er blitt enige om noen avtale, sier Kina.

Ingrid Hovda Storaas

NTB









Det kommer frem i et såkalt «white paper», eller en offentlig uttalelse, fra landets myndigheter, skriver Reuters.

Her skriver Kina at de nyeste tolløkningene fra Trump ikke vil løse handelskrisen. De understreker også at en fremtidig avtale må være basert på rettferdighet og gjensidighet mellom partene.

I uttalelsen sier Kina også at handelskrigen ikke har gjort «America great igjen», men snarere det motsatte:

– USAs toll har ikke ført til at den amerikanske økonomien har vokst. I stedet har den blitt svært svekket.

De skriver at de har tilbudt USA flere kompromisser, men at «jo mer USAs myndigheter blir tilbudt, jo mer vil de ha», ifølge South China Morning Post.

Dokumentet ble offentliggjort søndag, samme dag som Kinas forsvarsminister Wei Fenghe uttalte seg om konflikten under en sikkerhetskonferanse i Singapore.

Rundt et døgn etter at Kinas toll på amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar ble iverksatt, sier Fenghe at de fortsatt er åpne for samtaler med amerikanerne.

– Hvis USA vil snakke, vil vi ha døren åpen. Hvis de ønsker kamp, er vi klare, sier ministeren.

Han la til at Kina ikke vil gå til angrep dersom de ikke angripes først, og sa at en eventuell krig mellom de to landene vil være katastrofal for verdenssamfunnet.

Publisert: 02.06.19 kl. 05:35