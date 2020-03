47 DØDE: I den amerikanske delstaten Illinois er 47 personer bekreftet døde med coronaviruset. Foto: JOSHUA LOTT / REUTERS

Spedbarn med coronavirus død i USA

Et spedbarn under ett år med coronavirus døde i USA fredag. Nå jobber myndighetene på spreng for å finne dødsårsaken.

Det skriver myndighetene i delstaten i en pressemelding.

– Det har aldri før vært et dødsfall hos et spedbarn i forbindelse med Covid-19. Det jobbes for fullt for å finne dødsårsaken, sier helsedirektør i delstaten Ngozi Ezike.

Tidligere skal ifølge CNN ett annet barn under ett år i Kina ha død som følge av viruset. Dette barnet skal ha hatt underliggende sykdommer.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre spredningen av dette dødelige viruset. Om ikke for å beskytte oss selv, så for å beskytte de rundt oss, fortsetter Ezike.

HELSEDIREKTØR: Ngozi Ezike. Foto: DEREK HENKLE / AFP

Det er registrert 3491 smittetilfeller og 47 dødsfall i delstaten Illinois. Totalt i USA er over 2000 døde og over 120.000 bekreftet smittet.

– Jeg vet hvor vanskelig denne nyheten kan være, spesielt når det gjelder et så ungt barn. Da jeg hørte det må jeg innrømme at jeg ble skjelven, sier guvernør J.B. Pritzker ifølge The Hill.

Publisert: 29.03.20 kl. 00:51

