SISTE TRENING: Det norske teamet møttes tirsdag på Starum sivilforsvarsleir på Østre Toten for en siste gjennomgang før avreise til Italia. Her tester de smittevernutstyret de må bruke hver dag i felt. Foto: Arild Ødegaard/DSB

Slik skal det norske kriseteamet hjelpe Italia

Italia har bedt om hjelp, og Norge har svart. Nå reiser et kriseteam på 19 personer til det italienske coronaepisenteret for å behandle de syke. De er forberedt på tøffe inntrykk.

Onsdag formiddag setter 19 personer seg på et chartret fly fra Gardermoen til Bergamo i Lombardia-regionen i Nord-Italia.

I fire uker skal det norske helseteamet jobbe i selve episenteret for coronaviruset i Italia.

Landet har de høyeste corona-dødstallene i hele verden, og over 8000 av de totalt 16.525 omkomne kommer fra Lombardia.

– Oppdraget vårt er å støtte helsevesenet og lokalsykehusene der nede. De har levd under et ekstremt høyt press i lang tid, som ikke kan sammenlignes med situasjonen her hjemme. Vi skal hjelpe dem og avlaste dem, og behandle og pleie pasienter, sier gruppens leder Johnny Aslaksen, som til daglig er inspektør i Sivilforsvaret i Hordaland.

LEDER: Johnny Aslaksen i Sivilforsvaret skal lede det norske teamet i Bergamo. Foto: Arild Ødegaard/DSB

Mener timingen er riktig

Det var i slutten av mars at helsemyndighetene i Lombardia ba om internasjonal bistand, og søndag ble det klart at Norge sender et team, slik andre land har gjort før oss, deriblant Polen.

Solberg-regjeringen argumenterte med at coronasituasjonen i Norge er under kontroll, og at dette er riktig tidspunkt for å hjelpe land som sliter mer akkurat nå. Teamet vil være tilbake og ute av karantene innen den antatte smittetoppen når Norge, er det blitt forklart.

– Det norske temaet kommer til å få kunnskap og erfaringer med seg hjem som den norske helsetjenesten vil ha nytte av, sa helseminister Høie til NTB søndag.

Erfaring fra katastrofeområder

Kriseteamet består av 16 sykepleiere, leger og ambulansepersonell, og tre logistikkansvarlige. De kommer fra hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. Det øverste ansvaret for teamet ligger hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).









GJENNOMGANG: Teamet tester smittevernutstyret før avreise til Italia.

Gruppeleder Aslaksen forklarer hvordan de har forberedt seg på det utfordrende oppdraget:

– Dette er et katastrofeinnsatslag som har ferdigheter deretter, og god grunntrening. Det medisinske personellet er svært erfarent og dyktig. De fleste har omfattende erfaring fra å jobbe i katastrofeområder i utlandet. Dessuten har vi hatt ekstra trening i smittevern og av-og-påkledning for å kunne beskytte oss.

– Hvilke utfordringer vil dere møte?

– Det blir hard arbeidsbelastning og tøffe inntrykk med veldig syke mennesker som trenger tung pleie. Men dette er vi mentalt forberedt på.

HELE TEAMET: 19 helsepersonell og logistikkarbeidere reiser onsdag til Bergamo. Foto: Arild Ødegaard/DSB

Har med seg paller av utstyr

Det er blitt slått alarm om mangel på smittevernutstyr i hele verden i møte med coronapandemien. Det norske teamet vil ikke belaste det allerede hardt prøvede italienske helsevesenet, og har derfor med seg eget utstyr.

– Vi har noen paller fulle med materiell som skal vare de første to ukene. Så supplerer vi ut over det, sier Aslaksen.

Han er forberedt på at det blir jobb, jobb og atter jobb for teamet. Det er portforbud i Italia og lite annet å ta seg til.

– Muligheten for atspredelse når man skal lade energi er veldig begrenset. Det blir først og fremst jobb og hvile, sier han.

TILDEKKET: Maske, briller, hansker og heldekkende frakk blir den nye uniformen til det norske teamet i ukene fremover. Foto: Arild Ødegaard/DSB

– Helsevesenet i Italia er utslitt

Guttorm Brattebø, anestesilege ved Haukeland universitetssjukehus, er medisinsk leder i kriseteamet som reiser til Bergamo. Han har bred erfaring fra oppdrag blant annet i afrikanske land.

Han forteller at stemningen før avreise er god, men at mange tenker på hva de har i møte.

– Vi skal ned til et område som vi har sett i mediene at har voldsomme utfordringer, sier han til VG.

MEDISINSK LEDER: Anestesilege Guttorm Brattebø har fått overordnet ansvar for det helsefaglige i teamet. Foto: Arild Ødegaard/DSB

Blant det medisinske personellet på 16 personer finnes jordmødre, gynekologer, anestesileger og ambulansepersonell. De er innstilt på å jobbe der de trengs, også utenfor eget spesialområde.

Tanken er at det norske teamet skal erstatte det italienske personellet slik at de kan jobbe kortere vakter og få litt etterlengtet hvile.

– Helsevesenet i Italia er fullstendig utslitt. De har bedt om hjelp, og vi drar ned for å bistå så godt vi kan, sier Brattebø.

Han mener det er nyttig å se hvordan kolleger i andre land håndterer krisen. Og at det ikke minst er solidarisk.

– Hvis vi hjelper denne gangen, kan vi regne med å få hjelp i en annen situasjon. Det kunne like gjerne vært vi som hadde et voldsomt behov. Vi blir ofte oss selv nærmest når vi er rammet av noe vi ikke vet konsekvensen av. Da er det bra at vi klarer å løfte blikket og se at andre trenger vår hjelp, mener anestesilegen.

Slik kjemper pasienter og helsepersonell mot coronaviruset – se video fra lokalsykehuset i Bergamo:

