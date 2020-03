DØD: Vitor Rafael Bastos Godinho døde etter å ha blitt smittet av coronaviruset i Portugal, men dødsårsaken er ikke fastslått. Foto: Associação de Futebol de Aveiro

Vitor (14) testet positivt for coronaviruset - døde på sykehus

Flere unge mennesker er blitt ofre for det nye coronaviruset. Nå undersøker portugisiske helsemyndigheter om 14-åringen Vitor Godinho er Europas yngste offer for covid-19.

Én av tre nordmenn har forhøyet risiko for alvorlig sykdom og død hvis de smittes av coronaviruset, ifølge norske helsemyndigheter. De som tilhører risikogruppene, er eldre over 65 år, og især de over 80 år, personer med hjerte- og karsykdom, kronisk lungesykdom, nedsatt immunforsvar, diabetes og kreft. Røyking og fedme kan også gi økt risiko.

Men også yngre mennesker verden rundt er døde etter å ha blitt smittet av det nye coronaviruset.

Den unge futsal-spilleren Vitor Godinho døde i går på Hospital de São Sebastião i Porto, og kan være den yngste kjente personen som er død av covid-19 i Europa.

Helsedirektøren i Portugal har foreløpig vært tilbakeholden med å angi covid-19 som dødsårsak, selv om gutten hadde testet positivt for viruset, på grunn av underliggende sykdommen. Den direkte dødsårsaken skal undersøkes nærmere, skriver den portugisiske avisen Diario de Noticias.

Ifølge portugisiske medier skal tenåringen ha hatt psoriasis, en hudsykdom som kan påvirke immunforsvaret og kan opptre sammen med andre alvorlige lidelser, som diabetes, hjertesykdom og depresjon.

– Helseministeren og helsedirektøren har bekreftet at den unge idrettsutøveren hadde testet positivt for coronaviruset, men dødsårsaken er uklar, det er tvil i luften og vi må vente på alle resultatene og konklusjonene, sier Arménio Pinho, president i Aveiro fotballforening.

– I sorg

– Denne gangen klarte du ikke å seire over motstanderen, slik du har gjort så mange ganger. Du er revet fra oss, og vi er målløse, skriver Maceda kultur- og fritidssenter, hvor 14-åringen spilte, på Facebook.

Futsal-trener João Jorge er blant de mange som har uttrykt sin sorg over det plutselige tapet av den unge gutten.

– Vi er triste, veldig triste, men saken din gjør oss mer årvåkne. Unge mennesker, bli hjemme for deres egen og andres skyld, skriver han.

– Jeg føler med familien og lagkameratene. Måtte du hvile i fred, fortsetter han.

Også presidenten i Portugals fotballforbund, Fernando Gomes, uttrykker sin medfølelse:

– Det er med dyp sorg jeg sender mine kondolanser til familien, venner og kolleger av Vitor Rafael Bastos Godinho, en ung fotballspiller i CCRM - Centro Cultural e Recreativo de Maceda.

– I denne stunden med dyp smerte for alle dine kjære, føler jeg med hele fotballfamilien i Aveiro-distriktet som deler sorgen over tapet av et så ungt liv.

Rundt 6500 er bekreftet smittet og 140 er døde av coronaviruset i Portugal.

Frankrike

Nyheten om 14-åringens død kom bare noen dager etter at en 16 år gammel jente døde av covid-19 etter å ha fått en voldsom forverring av tilstanden sin etter å ha testet positivt for viruset, skriver Le Parisien.

Frankrikes helsedirektør Jérôme Salomon omtalte 16-åringens dødsfall under en pressekonferanse om coronavirusepidemien torsdag kveld, men nektet å gi ytterligere detaljer, med henvisning til taushetsplikten.

– Dødsfall i denne aldersgruppen forårsaket av coronaviruset er ekstremt sjeldent, understreket han ifølge den franske avisen.

USA

En 17 år gammel gutt som var smittet med coronaviruset døde også i forrige uke etter at han skal ha blitt nektet behandling ved et privat sykehus fordi han ikke hadde helseforsikring, melder NBC News.

Det amerikanske folkehelseinstituttet undersøker om det er en direkte kobling mellom virusinfeksjonen og dødsfallet.

Lørdag døde et spedbarn i Chicago etter å ha testet positivt for covid-19, ifølge Chicago Tribune.

Helsedepartementet i delstaten Illinois har ikke gått ut med ytterligere detaljer om barnet, for eksempel om det hadde noen underliggende sykdom. Det har ikke vært noen andre bekreftede coronarelaterte dødsdall i verden med et så lite barn, sa helsedirektør Ngozi Ezike under en pressekonferanse lørdag.

– Det har aldri før vært et dødsfall relatert til covid-19 med et spedbarn. En full etterforskning er i gang for å avdekke dødsårsaken, sa Ezike.

– Vi må gjøre alt vi kan for å hindre spredningen av det dødelige viruset. Om ikke for å beskytte oss selv, så for å beskytte de rundt oss.

Foto: Atletico Portada Alta

Spania

Tidligere denne måneden døde også den unge, spanske fotballtreneren Francisco García (21). Ifølge den spanske storavisen El Mundo skal legene ha oppdaget at han hadde leukemi og covid-19 samtidig da han kom til sykehuset med det han trodde var en kraftig forkjølelse. Han skal ha dødd av komplikasjoner av virusinfeksjonen, ifølge avisens kilder.

– Vi ønsker å uttrykke vår dypeste medfølelse til familie, venner og slektninger av våre trener, som har forlatt oss i dag, skriver klubben Atletico Portada Alta i Malaga på sin Facebook-side.

Publisert: 30.03.20 kl. 22:36

