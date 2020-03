KAN SNU: – Jeg ville ikke tatt lett på restriksjonene før en visste helt sikkert at det er under kontroll, for det kan fort snu, sier den norske legen i Barcelona til Norge. Foto: ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Norsk lege i Barcelona: – Bølgen bare tok oss

Stadig økende dødstall, corona-pasienter på parkeringshus og sykehus på bristepunktet er situasjonen i Spania. Nå advarer lege Kristin Vevatne nordmenn om at den tilsynelatende kontrollen fort kan snu.

– Det kom så brått på. Vi fikk ikke sjansen til å forberede oss, og bølgen bare tok oss, sier Kristin Vevatne som jobber på et offentlig legekontor i Barcelona.

– Det var ikke det at vi ikke visste at viruset var her, men vi visste ikke at det skulle komme med sånn kraft.

Spania er nest hardest rammet av coronaviruset etter Italia i Europa. Det er nå registrert over 8000 døde som følge av viruset, og over 85.000 skal være smittet, ifølge VGs oversikt.

Bare det siste døgnet har tallet på corona-relaterte dødsfall i Spania økt med 849, opplyser helsemyndighetene i landet.

8189 er nå bekreftet døde i Spania, og bare Italia har flere corona-relaterte dødsfall i verden.

Verre tider i vente

– Det er ikke så mange ukene siden vi trodde det var under kontroll her. Så man må ikke hvile når det nå ser greit ut, for det trodde vi òg, sier Vevatne.

Spanias statsminister Pedro Sánchez erklærte unntakstilstand 14. mars (to dager etter Norge stengte barnehager og skoler), og siden har det i praksis vært portforbud i Spania. Bare matbutikker og apoteker er åpne. Politiet vokter gatene og stopper forbipasserende.

INTENSIVBEHANDLING: Helsepersonell ved intensivavdelingen ved German Trias i Pujol hospital i Barcelona behandler en pasient. Foto: Anna Surinyach / AP

Om dagen går Vevatne kun på jobb, og holder seg ellers hjemme. Hun må ha med seg et skriv om tillatelse når hun forlater huset på vei til jobb.

Men foreløpig har ikke isolasjonen gitt resultater. Det verste har spanjolene i vente, ifølge Sánchez, som har bedt befolkningen om å forberede seg psykisk.

les også Spansk helsepersonell til VG: – Flere dør i påvente av respirator

– Mistet fullstendig kontroll

Sykehusene nærmer seg nå bristepunktet. På det anerkjente universitetssykehuset La Paz i Madrid har de måttet utvide på utradisjonelt vis.

Her har man flyttet flere coronasmittede over til parkeringshus, og lagt ut plast på bakken. Pasientene må også sitte i stoler, da det ikke er nok sengeplasser.

Vevatne forteller at absolutt alt av helsepersonell nå blir innkalt.

STRENGE TILTAK: Kristin Vevatne må ha med seg et skriv om tillatelse når hun forlater huset på vei til jobb i Barcelona. Foto: Privat

– Det er helt ville tilstander. Det er tøft på akuttmottakene i en normaltilstand, så jeg kan nesten ikke forestille meg hvordan det er å jobbe der nå.

Legen forteller at det er mye omorganisering om dagen, og kaotiske tilstander.

– Nå har de mistet fullstendig kontroll, og man klarer ikke organisere seg særlig lenger heller. Det er bare helt kaos, sier Vevatne.

UTVIDER: Det settes opp midlertidige avdelinger for corona-pasienter, her ved en forlengelse av Vall d'Hebron Hospital i Barcelona. Foto: BARCELONA CITY HALL

les også Iranske helsearbeidere forteller: Smitten ute av kontroll – «syke faller om på gaten»

– Kan fort snu

Til de hjemme i Norge vil Vevatne minne om at coronaviruset er et svært uforutsigbart virus, som må tas på alvor. Legen har sett at milde symptomer kan utvikle seg til alvorlig sykdom på kort tid.

– Jeg vet at mange er forsiktige og flinke, men jeg har også inntrykk av at mange ikke forstår hvor alvorlig dette er. Jeg ville ikke tatt lett på restriksjonene før en visste helt sikkert at det er under kontroll, for det kan fort snu.

Forrige uke snakket VG med Rubén Herrera. Han er sykepleier på akuttmottaket ved Universitetssykehuset Príncipe de Asturias i Madrid, og hans beskjed til Norge var tydelig:

ADVARER: Rubén Herrera (35), sykepleier på Universitetssykehuset Principe de Asturias i Madrid, ber Norge sikre seg smittevernutstyr. Foto: Privat

– Dere må ta grep kjapt! Dere må isolere dere enda mer! Og alt helsepersonell må ha nok smittevernutstyr. De må ikke gjenbruke utstyr, og de må få opplæring i å bruke og kaste utstyret riktig. Dette er ekstremt viktig.

På sykehuset i Madrid har de 500 sengeplasser, og 230 av dem var i forrige uke coronatilfeller. Sykehusets bibliotek og fysioterapirom er blitt tatt i bruk. De flytter hundrevis av pasienter til andre sykehus, og Leger uten grenser har åpnet feltsykehus rett utenfor. Likevel er det ikke engang plass i korridorene. De syke må sitte på stoler eller ligge på gulvet.

Men verst av alt er mangelen på respiratorer, sier Herrera.

– Vi må velge hvem som skal få respirator. Da må vi velge de yngste.

Publisert: 31.03.20 kl. 11:49

