Julian Assange arrestert i London

Ecuadors ambassade i London har trukket tilbake beskyttelsen av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange (47). Han er nå arrestert av britisk politi.

Det skriver Metropolitan Police i en pressemelding torsdag. Assange sitter nå i varetekt, og vil fremstilles for retten så raskt som mulig.

Ifølge Reuters skal han ha blitt pågrepet etter at politiet ble invitert inn på ambassaden i etterkant av at beskyttelsen var trukket tilbake. En video fra pågripelsen viser Assange iført det som ser ut som håndjern.

– Julian Assange (47) har i dag, torsdag 11. april, blitt arrestert av tjenestemenn fra Metropolitan-politiet på den ecuadorianske ambassaden, heter det i en uttalelse fra politiet.

Wikileaks-grunnleggeren, har siden 2012 hatt tilhold på Ecuadors ambassade i London.

Assange har de siste sju årene vært ettersøkt i Storbritannia for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse i forbindelse med at han søkte tilflukt på ambassaden.

– Et sjokk

Han har ikke kunnet forlate ambassaden ettersom britisk politi har hatt en arrestordre på han.

Assange har i flere år vært anklaget for å ha voldtatt en svensk kvinne. Etterforskningen har blitt henlagt av svensk politi.

– At det vi har ventet og håpet på i snart syv år nå skjer kommer som et sjokk på min klient. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for at etterforskningen blir gjenopptatt, slik at han kan utleveres til Sverige og straffeforfulgt for voldtekt, sier kvinnens advokat Elisabeth Massi Fritz til Expressen.

Onsdag opplyste WikiLeaks at han har avdekket omfattende spionasje mot Assange mens han opphold seg på ambassaden, ifølge Reuters. Han skal ha blitt kameraovervåket på innsiden av ambassaden, og WikiLeaks opplyste at de mistenker at materialet er sendt til USA.

