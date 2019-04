I RETTEN: Sluttinnleggene i rettssaken mot Frode Berg holdes tirsdag i byretten i Moskva. Foto: Arthur Bondar

Familien til Frode Berg: Har håp, men tør ikke ha forventninger

MOSKVA (VG) Frode Bergs norske advokat mener russerne tar Frode Berg-saken svært alvorlig. Men han mener hastverket rundt rettssaken er et godt tegn.

– Vi håper jo selvfølgelig at noe skjer, men tør ikke ha forventninger, sier Frode Bergs datter Christina Berg til VG.

Hun uttaler seg på vegne av familien i saken. De har ventet lenge på at rettssaken mot Frode Berg skal gå i gang: Han har til nå har har sittet fengslet nesten 16 måneder i Moskva, i det beryktede høysikkerhetsfengseletet Levfortovo.

Klokken 14.30 den tredje april ble retten hevet i Moskva byrett.

Sluttinnleggene skal holdes i dag, den 9. april. Dom i saken er ventet 16. april, ifølge Frode Bergs russiske advokat Ilja Novikov.

Frode Bergs Norske advokat Brynjulf Risnes mener russernes hastverk i saken er et godt tegn:

– Mitt inntrykk er at man fra russisk side tar saken svært alvorlig og at de mener å ha avslørt et reelt norsk forsøk på spionasje. Samtidig er det ingen som tyder på at man på russisk side er interessert i at denne saken fortsetter særlig mye lenger. Sånn sett er det hastverket vi nå ser et godt tegn. Det kan tyde på at en løsning kan være i sikte, sier han til VG.

Likevel tar advokaten ingenting for gitt.

– Vår jobb er ikke gjort før Frode Berg er hjemme i Kirkenes, sier han.

Siste møte med UD for 1–2 måneder siden

Rettsaken mot Frode Berg ble annonsert på kort varsel. De første dagene i retten, møtte han uten hovedforsvarer. Årsaken var at Bergs russiske advokat Ilya Novikov var på reise i USA, men han er nå tilbake.

Forsøk på å utsette saken fra forsvarerens side mislyktes da dommeren slo fast at saken ikke kunne vente.

Den spiontiltalte norske 56-åringen har innstendig bedt norske myndigheter om å ta ansvar for å få ham hjem når dommen i saken mot ham er falt.

– Når var siste kontakt med myndighetspersoner i Norge og hva var temaet da?

– Jeg har flere ganger hatt kontakt med norske myndigheter for å ivareta Frode Bergs interesser. Dette har vært helt åpne møter på mitt initiativ hvor jeg har informert om forsvarernes arbeid. Siste møte var med UD for 1-2 måneder siden, sier Risnes.

TILBAKE: Frode Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov på vei inn til Moskva byrett tirsdag morgen. Foto: Arthur Bondar

Ber Erna legge prestisje til side

Risnes mener det er en feilslutning å tro at Bergs alder skulle gjøre ham mindre mistenkelig.

– For russerne vil hans tidligere offisielle status være mer betydningsfull. Han egner seg derfor etter min mening veldig dårlig som spion.

– Har det vært noen kontakt med norske myndigheter rundt dette og Frode Bergs sak?

- Nei.

Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide er i Russland for å delta på konferansen Arctic forum. Solberg er tirsdag ordknapp om Frode Berg-saken.

Har du noen oppfordringer til Solberg som møter Putin denne uken?

– Jeg håper de kan legge noe av statenes prestisje til side et øyeblikk og legge forholdene til rette for at Frode kommer hjem, sier Risnes.

