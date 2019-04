TID: May og Merkel møtes i Berlin i dag til brexit-samtaler. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Ber Merkel om mer brexit-tid

BERLIN (VG) Theresa May ankommer Tysklands hovedstad i dag for å møte Angela Merkel før hun iler videre til Paris for å møte Emmanuel Macron. Håpet er at to av Europas mektigste land skal gi Storbritannia litt mer brexit-tid.

Det har vært mange «siste minutt»-øyeblikk i brexit-sagaen for Theresa May - og i dag er enda et. Etter planen skjer brexit klokken 23.00 fredag denne uken, men fire dager før vil May ha nok en utsettelse, denne gangen til 30. juni.

En grunn er at hun vil ha mer tid til samtalene med opposisjonsleder Jeremy Corbyn . Disse samtalene startet forrige uke og fortsetter denne uken.

Å utsette brexit blir hovedtema på EUs toppmøte onsdag denne uken. Derfor må May møte to av de mektigste EU-lederne i forkant.

Onsdag skal alle EU-landene stemme over en utsettelse, og alle 27 må si ja, men allerede er noen lunkne til å gi Theresa May mer tid.

– EU kan ikke holdes som gissel i arbeidet med å finne en løsning på den politiske krisen i Storbritannia over tid, sa Macron tidligere i april, skriver NTB.

Heller ikke Spania og Belgia er villige til å gå med på en ny utsettelse, skriver The Guardian. I likhet med Frankrike ser ikke de at mer tid skal løse kaoset som foregår på den andre siden av Den engelske kanal.

Uten enighet om en avtale eller en utsettelse, må Storbritannia forlate EU 12. april etter at brexit-datoen ble utsatt én gang fra 29. mars.

Mays brexit-avtale har blitt stemt ned i Underhuset tre ganger, og

