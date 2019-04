LYSTELIG LAG: USAs utenriksminister Mike Pompeo og Norges utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Foto: Thomas Nilsson / VG

Søreide om Pompeo: – En veldig grei fyr

WASHINGTON D.C. (VG) Det var god stemning mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide og hennes amerikanske motpart, Mike Pompeo, på NATO-toppledermøtet torsdag.

Torsdag var de 29 utenriksministerne i NATOs medlemsland samlet i Washington D.C, på dagen 70 år etter at Atlanterhavspakten ble undertegnet i den amerikanske hovedstaden.

Med blant dem var Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, som etter møtet ble observert i passiar med den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo. De to har et godt samarbeid, skal man tro Søreide selv.

– Det som er bra med Pompeo er at han har en bred bakgrunn. Han har stor forståelse for Nordområdene, noe som er viktig for oss. Jeg har mange gode og substansielle samtaler med ham. Så er han også en veldig grei fyr, sier Søreide til VG etter møtet, rett før hun skal haste videre med fly.

GOD STEMNING: Ine Eriksen Søreide påpeker at Mike Pompeos interesse for Nordområdene er til fordel for Norge. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nye trusler

Tema for toppmøtet torsdag var nye, uforutsigbare trusler, og hvordan man skal håndtere trusler om cyberangrep, energisikkerhet og teknologi, men også aggresjon fra Russland og Kina. Pompeo selv trakk frem behovet for at alliansen tilpasser seg nye typer trusler.

– Han gjorde en kjempejobb med å være vert for dette utenriksministermøtet. Det oppfattes som riktig at vi feiret Nato 70 her i Washington, med all den historikken som følger, sier Søreide om Pompeo.

JUBILANT: 70 år etter at Atlanterhavspakten ble signert i Washington D.C, møttes NATOs utenriksministere i USAs hovedstad torsdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg hadde kontakt med Pompeo også da jeg var forsvarsminister og før han ble CIA-sjef. Han kom sammen med en amerikansk delegasjon på mitt kontor. Da satt han som folkevalgt i Kongressen, sier hun.

I Stoltenbergs tale, startet generalsekretæren med å understreke at USAs allierte nå bruker mer på forsvaret enn tidligere.

– Vi har hatt store fremskritt i diskusjonene, etter fire år på rad med økende forsvarsinvesteringer, sier Stoltenberg på pressekonferansen (se video under).

