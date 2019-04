STÅR IMOT: Militskrigere fra byen Misrata, som forsvarer Tripoli fra Haftars styrker, fotografert utenfor byen på tirsdag. Foto: MAHMUD TURKIA / AFP

Krigsherren som angriper Tripoli: - Kan ha begått en real tabbe

BEIRUT (VG) Mens 50 er drept og FN frykter full krig, kan det se ut til at krigsherren Khalifa Haftar, som forsøker å ta kontroll over hele Libya, kan ha overvurdert sin styrke.

Det har nå gått fem dager siden den fremadstormende opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans opprørsgruppe «Libyas nasjonale hær» (LNA) startet angrepet på hovedstaden Tripoli.

Han virket overbevist om at militær seier var innen rekkevidde.

LNA har i flere år kontrollert den østlige delen av det krigsherjede landet, mens de stadig har blitt sterkere og sterkere.

Til slutt vurderte Haftar, som lenge har hatt et ønske om å kontrollere hele Libya, at tiden var inne for å forsøkte å ta Tripoli. Byen er nå kontrollert av en FN-støttet regjering som er alliert med en rekke militsgrupper fra den vestlige delen av Libya, kalt Tripolitana.

Allerede dagen etter offensiven startet, sa innbyggere i byen til VG via telefon at Haftar gjør et feilgrep ved å tro han kan ta byen raskt, uten å vite at han har nok støtte.

Nå mener flere at Haftar kan ha undervurdert den militære motstanden i og rundt Tripoli.

HVA NÅ? Khalifa Haftars styrker angriper Libyas hovedstad, men møter sterk motstand. Foto: Philippe Wojazer / Reuters

Overvurdert sin egen styrke

Doktorgradsstipendiat Henrik Gråtrud ved Forsvarets forskningsinstitutt har sikkerhetssituasjonen i Libya som en av sine spesialområder. Han har fulgt utviklingen rundt Tripoli tett de siste dagene.

– Mitt inntrykk er at Haftars styrker er på defensiven, sier han i et intervju med VG.

Han utdyper:

– Hvis Haftar faktisk trodde at han kunne ta Tripoli raskt, så har han nok begått en real tabbe. Selvom alt er usikkert nå, mener jeg Haftar har overvurdert sin egen styrke i Tripolitania og undervurdert hvor villig ulike fraksjoner i vest er til å hindre at han tar Tripoli ved makt.

Han påpeker at Haftar har truet med å gå mot Tripoli flere ganger. Dessuten har militsene i vest vært svært splittet over lang tid.

– Etter å ha styrket sin posisjon andre steder i landet, trodde tydeligvis Haftar at tiden var inne for å gå vestover. Men Haftar undervurderte nok hvor samlende effekt hans kampanje ville ha på mange militser i Tripolitania, sier Gråtrud.

Fakta om Libya-konflikten * Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. * En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, der det ble holdt valg i 2012. * Den internasjonalt anerkjente regjeringen og nasjonalforsamlingen ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet. * En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper opprettet en ny regjering og nasjonalforsamling i Tripoli under paraplyen Nasjonalkongressen. * I ly av kaoset har også militante islamister som har sverget troskap til IS, etablert seg i landet. * Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en tredje regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. Denne anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen i Tobruk og har liten reell makt. * Opprørsgeneralen Khalifa Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet. * 4. april innledet LNA og andre militser som er lojale til Haftar, en militær offensiv for å ta Tripoli. Vis mer vg-expand-down

Kan få luftstøtte fra Gulf-stat

Gråtrud forklarer at selv om militsene og de ulike fraksjonene, for eksempel i byen Misrata, er uenige om mye, så er de fleste enige om at de ikke ønsker Haftar.

– Sammen ser det ut til at militser fra Tripolitania og spesielt Misrata er slagkraftige nok til å slå Haftar tilbake på bakken. Hvis dette går virkelig ille for Haftar, så kan resultatet bli at han står igjen med færre områder enn det han hadde før forsøket på å ta Tripoli.

– Hvordan kan Haftar lykkes med å ta kontroll over Tripoli?

– Jeg tror noe av nøkkelen her vil være hvor mye støtte Haftar vil få fra allierte som De forente arabiske emirater. Dersom Haftar virkelig kommer i trøbbel, så er det ikke utenkelig at de vil gi ham masse luftstøtte. På sikt så kan dette gjøre det mulig for ham å ta Tripoli. Men på bakken tror jeg ikke at han er sterk nok.

RYKKER FREM: LNA-styrker har sin base i den østlige byen Benghazi. Foto: Esam Al-Fetori / Reuters

Flere tusen på flukt

Tripoli-regjeringens helsedepartement opplyste, ifølge NTB, mandag at minst 27 mennesker er drept i kampene om hovedstaden. Tallet omfatter sivile samt stridende i gruppene som støtter regjeringen.

Pressekontoret til Haftars styrker opplyser at 22 av deres krigere så langt har mistet livet. I tillegg melder Verdens helseorganisasjon (WHO) om to leger som ble drept mens de jobbet med å evakuere sårede pasienter.

3.400 mennesker har vært nødt til å flykte fra hjemmene sine på grunn av kampene, ifølge FN.

Den eneste fungerende flyplassen ved Tripoli ble mandag bombet av general Haftars luftstyrker. Samtidig pågikk det kamper ved byens tidligere internasjonale lufthavn, som ble ødelagt i 2014.

Publisert: 09.04.19 kl. 20:49