SIKTET: En svensk direktør i 50-årene er siktet for å ha drept sin norske samboer. Foto: Pontus Orre

Norsk kvinne drept i Stockholm: Politiet etterforskes

Svenskenes svar på Spesialenheten for politisaker, Särskilda åklagarkammaren, etterforsker om stockholmspolitiet burde handlet raskere da en norsk kvinne ble drept i forrige uke.

Den norske kvinnen ble funnet drept i en leilighet på Södermalm i Stockholm. Den siktede mannen, en direktør i 50-årene, erkjenner ikke straffskyld.

Første melding om hendelsen kom til politiet klokken 12.57 onsdag, men mannen som nå er siktet for drap på samboeren ble ikke pågrepet før klokken 15.17.

– Fredag startet vi en etterforskningen av politiet etter utrykningen. Det er grunn til å tro at det kan være en tjenestefeil her og at utrykningen tok for lang tid, sier politiadvokat Henrik Rasmusson hos Särskilda åklagarkammaren til VG.

– Om det er en tjenestefeil eller hvem som har gjort en feil kan jeg ikke si noe om nå. Det må etterforskningen gi svar på, fortsetter han.

Politiet anmeldte seg selv for tjenestefeil etter onsdagens utrykning.

Rasmusson har bedt politiet om å utlevere all kommunikasjon politiet har hatt med operasjonssentralen.

– Jeg må se hvem som har pratet med hvem og hvilke beslutninger som er tatt, sier politiadvokaten.

Han antar at det vil ta noen uker før de kan konkludere.

ÅSTED: Utenfor leilighetsbygget hvor samboerparet i Stockholm bodde har noen lagt ned blomster. Foto: Pontus Orre

Flere av naboene har vært kritisk til hvor lang tid politiet brukte på å rykke ut til leiligheten, og lurer på om kvinnen kunne vært reddet.

– Det tok så langt tid at når jeg senere så politibilene utenfor vinduet så koblet jeg ikke først at det var samme hendelse, sa en nabo til VG fredag.

Ifølge den svenske avisen Aftonbladets opplysninger skal den eventuelle feilen som er gjort skyldes prioriteringer.

– Operatøren stilte en rekke oppfølgingsspørsmål, så var det et spørsmål om prioritering, sier en person som skal sitte med opplysninger om utrykningen til avisen.

Rasmusson ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

