SKJEBNEKVELD: Onsdag skal det britiske Underhuset stemme over en lov som kan utsette utmeldingen av Brexit mot viljen til statsminister Boris Johnson. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Brexit-blodbadet: I går ble Boris Johnson ydmyket, men i kveld kan det bli verre

Om du synes det var sirkus i det britiske parlamentet i går, spenn setebeltet for i kveld: Da skal parlamentet stemme over nok en brexit-utsettelse og kanskje et nyvalg 15. oktober.

– I går ble Boris Johnson fullstendig ydmyket av sine egne, men i kveld er knivene slipt: Dette blir skjebnekvelden for Johnsons regjering, sier Jan Erik Mustad, Storbritannia-ekspert og professor ved Universitetet i Agder.

Johnson gikk tirsdag på den største smellen hittil i hans fem uker lange periode som statsminister:

21 av de mest erfarne og lengstsittende parlamentsmedlemmene fra det konservative partiet gikk imot han, og sammen med opposisjonen dannet de flertall for å diskutere en ny utsettelse av brexit i kveld.

Som om ikke det var nok: Midt i debatten reiste parlamentsmedlem Phillip Lee seg fra plassen sin på den konservative benken, skiftet side, og satte seg hos liberaldemokratene. Med Lees partibytte, mistet Johnson flertallet i Parlamentet.

Dette var imidlertid bare første akt i brexit-dramaet i Parlamentet.

– Hvis jeg var Shakespeare nå ville jeg snudd meg i graven og tenkt at nå må jeg skrive et skuespill til. Nå er det så mange dolker ute og machiavellisk konspirering på gang, sier Mustad.

I kveld kan Johnson gå på et enda større nederlag hvis Parlamentet vedtar loven som innebærer nok en utsettelse av brexit.

VI STEMTE FOR UTMELDELSE: Brexit-tilhengeren med tydelig beskjed til parlamentarikere i det britiske underhuset. Foto: Kirsty O'Connor / PA Wire

Ny lov

Rundt klokken 16.00 norsk tid begynner debatten i Parlamentet, som vil munne ut i en votering i kveld.

Mustad sier loven er et forsøk på å kneble regjeringen, og gi kontrollen over brexitforhandlingene til parlamentet. Han oppsummerer lovforslaget i tre punkter:

Utmeldingen av EU utsettes til 31. januar, hvis ikke Johnson kommer tilbake fra EU med en mer spiselig avtale som parlamentet kan godkjenne

Hvis EU ber om mer tid utover 31. januar, skal EU få diktere dette.

Etter 31. januar er det Parlamentet, ikke regjeringen, som skal kjøre prosessen videre.

– Johnson forsøkte å ta innersvingen på Parlamentet ved å suspendere det fra og med neste uke, men det har nå slått tilbake på han, sier Mustad.

Om opposisjonen og rebellene i det konservative partiet fortsetter å stemme sammen, blir det i dag flertall for dette.

JOHNSON FÅR SMAKE SIN EGEN MEDISIN: Det mener professor og storbritanniaekspert Jan Erik Mustad. Foto: Harald Henden

– Ting skjer så fort, så her må vi ta forbehold, men sånn det er nå, er det flertall for loven. Nå venter vi bare på hva Johnson kan finne på, sier Mustad.

Parlamentarikerne har det travelt: Loven må igjennom Overhuset og innom Dronningen før helgen er omme, og parlamentet suspenderes fra mandag 9. september.

Nyvalg 15. oktober

Johnsons første mottrekk var i går å signalisere at han ønsker nyvalg 15. oktober, knappe to uker før EU-deadlinen går ut.

Dette gjentok Johnson i dagens spørretime i Parlamentet.

Men for å få nyvalg må han ha støtte fra ⅔-deler av Parlamentet, og Labour er ikke interessert i å hjelpe han. Labour-leder Jeremy Corbin har gjort det klart at hans parti kun vil støtte et nyvalg dersom Johnson kan garantere at det ikke blir en hard brexit.

Mustad mener Johnson kan be om en votering i parlamentet i kveld, men bare for å risikere å tape nok en gang.

– Det kan være han legger frem forslaget i kveld, men det kan være han legger det bort for å unngå nok et nederlag, sier Mustad.

VIND I SEILENE: Labours leder Jeremy Corbyn ser foreløpig ut til å ha et lite overtak på statsminister Boris Johnson. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Den andre måten det kan utskrives nyvalg, er hvis det er flertall for et mistillitsforslag mot Johnson. Men heller ikke det ligger på bordet nå.

– Opposisjonen kan nå sitte helt stille, og da blir det ikke noe nytt valg før 5. mai 2022. Så da sitter Johnson i saksen, og må styre uten flertall.

– Har Corbyn rett og slett spilt kortene sine bedre enn Johnson nå?

– Johnson har vært svært tøff overfor opposisjonen, og nå får han smake sin egen medisin. Nå kan opposisjonen sitter rolig og bra skru til skrustikken, sier Mustad.

– Men har ikke Johnson et poeng her, han gjør jo det folket har bedt han om i folkeavstemningen, nemlig å forlate EU?

– Jo, han har resultatet fra folkeavstemningen på sin side, men det er formen som er ugrei. I 2016 stemte ikke folk over å gå ut av EU uten en avtale. Folk er mismodige fordi politikerne har forvaltet nei-mandatet så dårlig. Derfor argumenterer de som er for en ny avstemning for at folket må få en ny mulighet til å si sitt.

Blodbad hos Tory-ene

Johnson var i går kveld nådeløs mot rebellene i eget parti, og kaste ut alle som hadde opponert mot han.

Det var ikke hvem som helst han avskjediget: Ni av dem er tidligere ministre – men den kanskje mest symboltunge utkastelsen, er av Winston Churchills barnebarn, Nicholas Soames, som har sittet i Underhuset i 36 år.

KASTET UT: Winston Churchills barnebarna, Nicholas Soames. Foto: Alberto Pezzali / AP

Politisk redaktør i The Telegraph, Anna Mikhailova, kaller det hele det største parlamentariske blodbadet i historien.

– Dette er avisen hvor Johnson selv jobbet, og kalles for «The Daily Torygraf», så det er sterk kost. Det er noe historisk over at Johnson i går begynte han sin tale i underhuset med å sitere Churchill, og før kvelden er omme, hadde han ekskludert Churchills barnebarn, sier Mustad.

Parlamentsmedlemmene er fratatt sin «whip», det vil si at de ikke lenger får stemme som det konservative partiet i parlamentet og mister partitilhørigheten i Underhuset. Sekundært mister de medlemskapet sitt i partiet og de får ikke lov til å stille til valg som konservativ ved neste parlamentsvalg.

– Jeg er overrasket han gikk så hardt til verks. Johnsons sier at enten er partifellene med han eller mot han. Det er en farlig linje. Parlamentsmedlemmene brukte sin demokratiske rett til å stemme i tråd med sin valgkrets, når de blir ekskludert for det meget spesielt, sier Mustad.

KLAR TALE: De siste dagene har anti-brexit- demonstranter gått til gatene i flere store byer i Storbritannia. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

EU-kommisjonen: Aldri vært nærmere «no-deal»

EU-kommisjonen mener kaoset i Storbritannia betyr at britene rykker stadig nærmere en hard brexit, det vil si å forlate EU uten en avtale.

Advarselen kom onsdag da EU-kommisjonen presenterte sine siste forberedelser for hvordan de skal håndtere en kaotisk brexit uten avtale. Kommisjonen gjentar sin oppfordring til medlemslandene og til EU-borgere om å forberede seg på en avtaleløs brexit.

