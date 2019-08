Greta Thunberg har ankommet New York

Klimaaktivisten har lagt bak seg en to ukers lang seiltur for å delta på FNs klimakonferanse.

Onsdag formiddag kunne 16-åringen melde for sine 1,1 millioner følgere på Twitter at hun så land, og la ut et bilde av de fjerne lysene fra Long Island i New York. Tre timer senere bekrefter hun i en tekstmelding til svenske Dagens Nyheter at seilbåten har ankret opp i havn.

Thunberg nektet å benytte seg av fly for å ta seg til USA, og fikk derfor være med om bord i seilbåten Malizia 2. Turen gikk fra den britiske byen Plymouth for to uker siden. Etter 15 dager på seiltur over Atlanteren kan hun endelig gå i land.

Klimaaktivisten var i utgangspunktet ventet på fastlandet tirsdag, men på grunn av dårlig vær sør for Nova Scotia ble ankomsten forsinket, skrev hun selv på Twitter.

16-åringen har dokumentert reisen i sosiale medier, og har gjennom turen virket ved godt mot.

Seilturen har imidlertid fått endel kritikk, ettersom båten skal fraktes tilbake til Europa av mannskaper som flyes over Atlanteren. Også kaptein Boris Hermann skal fly hjem igjen.

Etter klimamøtet i New York planlegger Thunberg å ta tog og buss til Santiago i Chile, for å delta på klimatkonferensen COP25 som pågår der mellom 2. og 13. desember.

Reisen fra Nord- til Sør-Amerika skal etter planen foregå med tog og buss.

FREMME: Etter to uker på seilbåt er Greta Thunberg ankommet New York for å delta i klimakonferansen. Her fra starten av turen. Foto: GRETA THUNBERG MEDIA HANDOUT / GRETA THUNBERG MEDIA

Publisert: 28.08.19 kl. 13:34