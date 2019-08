DNA-prøve kan identifisere Napoleons forsvunne general

DNA-testing skal avgjøre om et skjelett som ble funnet i Russland i sommer er de forsvunne levningene etter en av Napoleons generaler.

Charles Etienne Gudin deltok i den franske keiserens felttog mot Russland da han ble truffet av en kanonkule i slaget ved Valutino. Den augustdagen i 1812 ble beinet hans amputert og tre dager senere døde Gudin av koldbrann. Han ble 44 år gammel.

Den døde generalens hjerte ble skåret ut og senere gravlagt på den kjente kirkegården Père Lachaise i Paris. Ingen vet hva som skjedde med resten av Gudins lik etter slaget, som fant sted utenfor Smolensk, nær det som i dag er grensen til Hviterussland. Gåten kan nå bli løst, etter at forskere fant et skjelett i sommer.

– Så fort jeg så skjelettet som bare hadde ett bein, visste jeg at dette var vår mann, sier Marina Nesterova. Hun ledet den fransk-russiske gruppen som fant levningene i juli.

Knoklene skal DNA-testes og sammenlignes med prøver av en av generalens etterkommere. Det er ventet at svaret blir offentliggjort torsdag.

Gudin skal ha vært en av Napoleons favorittgeneraler, og de to gikk på krigsskolen sammen. Navnet hans er gravert inn på Triumfbuen i Paris. Han døde tidlig i felttoget mot Russland, mens Napoleons armé fortsatt hadde krigslykken med seg på vei mot Moskva. Felttoget endte i et sviende nederlag med store tap for La grande armée – Den store hæren.

