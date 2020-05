STRAMMER TIL: Amerikas president Donald Trump er «på krigsstien» etter at Twitter hengte en faktasjekk på hans meldinger. Her er han onsdag denne uken, på vei tilbake til Det hvite hus med «uforrettet sak», etter at den historiske rakettoppskytningen på International Space Station i Florida ble stanset av været. Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Donald Trump starter arbeid med lovgivning for sosiale medier

President Donald Trump har signert en presidentordre om sosiale medier.

Nå nettopp

Presidentordren vil fjerne selskapenes beskyttelse mot erstatningsansvar.

Han sier han vil jobbe for en ytterligere lovgiving. Ordren kommer etter at Twitter har faktasjekket to av hans Twitter-meldinger.

Det var tirsdag denne uken at to av president Donald Trumps Twitter-meldinger for første gang ble faktasjekket og merket av selskapet.

Trump hevdet i disse meldingene, i tråd med hva han har ytret flere ganger tidligere, at det «ikke er noen måte poststemmer kan være noe annet enn hovedsakelig juks».

Trump er en ihuga motstander av å sende stemmesedler i postkassen, og skrev på Twitter at dersom Californias guvernør sender stemmesedler til alle som bor i delstaten i postkassen, kommer valget til å være manipulert.

Twitter la til informasjon

Da Trump publiserte meldingene på Twitter, la det sosiale mediet selv til et utropstegn med lenke til mer informasjon om poststemmer, faktasjekket av blant annet CNN og Washington Post – medier Trump ofte kaller «fake news».

Selskapet begrunnet merkingen med at «Twitter-meldingene kan forvirre dem som skal stemme når det gjelder hva de må foreta seg for å få en stemmeseddel og delta i valgprosessen.» Twitter skrev også at de ville gi kontekst til påstandene om stemmejuks og poststemmer.

les også Det hvite hus varsler presidentordre om sosiale medier etter Twitters faktasjekk

Truet med stengning

Som svar truet Trump med å kontrollere eller stenge sosiale medier dersom de fortsetter med det han kaller sensur av konservative stemmer.

Onsdag varslet Det hvite hus at det kommer en presidentordre om temaet torsdag, men de ga ingen detaljer om hva den vil inneholde.

Natt til torsdag gjentok Trump påstanden om at store tek-selskaper «gjør alt i sin makt for å sensurere før valget i 2020.», og varslet at noe skulle skje.

Twitter forsvarer seg

Twitter har forsvart beslutningen om å faktasjekke Trumps meldinger, og nestsjef for global kommunikasjon Brandon Borrman sier til Washington Post at de i flere år har jobbet med å få bukt med mengden villedende meldinger fra mektige menneskers kontoer.

Twitter-toppsjef Jack Dorsey sa onsdag kveld at selskapet ikke ønsker å være noen «sannhetsdommer», men ønsker å vise frem tilgjengelig informasjon slik at folk selv kan bedømme hva som er riktig.

Dorsey understreket også at det er han som til syvende og sist er ansvarlig for hva selskapet foretar seg, og ba folk om å la deres ansatte være i fred.

Det kom etter at blant andre Trumps to eldste sønner og rådgiver Kellyanne Conway trakk fram meldinger fra 2016 og 2017 fra Twitter-ansatt Yoel Roth, som er en del av selskapets sikkerhetsteam, som bevis for det de mener er hans forutinntatthet mot presidenten.

Twitter understreket onsdag overfor Fox News at det ikke er noen enkeltperson hos dem som står bak deres retningslinjer eller handlinger.

Flere muligheter

En mulig fremgangsmåte for Trump har ifølge blant andre CNN og Guardian vært å presse gjennom endringer i loven som i dag gjør at teknologiplattformer som Facebook, Google og Twitter ikke er juridisk ansvarlige for innhold som publiseres på sidene deres.

De republikanske senatorene Hosh Hawley og Marco Rubio har allerede tatt til orde for at selskapene bør holdes ansvarlige for slikt innhold. De argumenterer med at dersom selskapene først skal moderere noe innhold, må de ta på seg ansvaret for alt.

Ifølge kilder Washington Post har snakket med, er det noe slikt Trump tville komme til å gjøre. De påpeker at mye fortsatt kan skje, men at de tror presidenten vil åpne for at de føderale byråene kan se på denne loven.

Facebook har brukt store ressurser på faktasjekking av innhold på sine plattformer, men sjef Mark Zuckerberg sier i et intervju med Fox News onsdag at de vil være forsiktige med å påberope seg rollen som sannhetsforvalter.

Hevder Twitter er inkonsekvente

Mens flere har kritisert Twitter for avgjørelsen om å faktasjekke to av Trumps meldinger, mener andre at de ikke er konsekvente eller at de ikke går langt nok i å fastslå at presidentens meldinger inneholder feilinformasjon.

Publisert: 28.05.20 kl. 22:26

Fra andre aviser