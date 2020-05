Foto: AGUSTIN PAULLIER / AFP

New York Times vier forsiden til USAs coronaofre: «De var ikke bare navn på en liste. De var oss.»

Avisen New York Times fyller forsiden av søndagens papirutgave med navnene på flere hundre amerikanere som har mistet livet under coronapandemien.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

For mindre enn 10 minutter siden

«De var ikke bare navn på en liste. De var oss».

Slik innleder avisen New York Times sin markering av USAs coronaofre i sin utgave søndag. Over 97.000 mennesker har nå mistet livet i USA, viser VGs oversikt, og avisen ville markere at landet snart når 100.000 døde.

– Jeg ville ha noe som folk kan se tilbake på om hundre år og forstå størrelsen på hva vi lever gjennom nå, sier redaktør Marc Lacey.

Avisens assisterende designsjef Simone Landon forteller at de ønsket å få frem noe om hvem de har mistet, ikke bare masse tall og data.

– Å sette 100.000 prikker eller grafer på en side forteller deg ikke så veldig mye om hvem disse menneskene var, livene de levde, hva dette betyr for oss som land, sier Landon.

I tillegg til navnene på de døde, har avisen finkjemmet lokalaviser fra hele landet for minneord, og tatt med beskrivelser disse.

Det har ført til setninger som «Florencio Almazo Morán, 65, New York City, en enmannshær» og «Theresa Elloie, 63, New Orleans, kjent for sine detaljerte pins og blomsterpynt».

Tidligere visepresident Joe Biden, som etter alle solemerker blir demokratenes presidentkandidat i høstens valg, kaller forsiden «en hjerteskjærende» påminnelse om at dødsstatistikken handler om mer enn tall.

– Hver og en av dem markerer en tapt fremtid og en familie og et lokalsamfunn som aldri vil bli det samme igjen, skriver han på Twitter.

Publisert: 24.05.20 kl. 05:48

