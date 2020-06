STILLER HARDE KRAV: USAs president Donald Trump skal ifølge New York Times stille harde krav til landets guvernører. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Trump til guvernørene i lydopptak: – Dere kommer til å se ut som en gjeng idioter

USAs president Donald Trump langer ut mot landets guvernører i et lekket lydopptak, og sier at de kommer til å se ut som «idioter» om de ikke beordrer at demonstrantene blir arrestert.

For mindre enn 10 minutter siden

– Dere må dominere. Hvis dere ikke dominerer, kommer dere til å kaste bort tiden deres. De kommer til å kjøre over dere, og dere kommer til å se ut som en gjeng idioter, skal Trump ha sagt på en privat telefonkonferanse til USAs guvernører, som New York Times har fått tilgang til og publisert.

Den siste uken har voldsomme protester spredd seg rundt om i landet, etter at afrikansk-amerikanske George Floyd mistet livet i Minneapolis, Minnesota.

Den involverte politimannen er siktet for drap, og pinsehelgen har vært preget av kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Nå vil altså Trump at guvernørene, som har det øverste operative ansvaret de ulike delstatene, skal bruke tøffere midler mot demonstrantene.

– Dere er nødt til å arrestere folk, dere må stille dem for retten, og de må havne i fengsel i lange perioder, fortsatte han, ifølge New York Times.

Trump har ikke snakket til landet om protestene etter at de brøt ut, og heller fokusert på forholdet til Kina og verdens helseorganisasjon.

Han har gitt general Mark A. Milley ansvaret for å håndtere protestene, men har foreløpig ikke spesifisert hva dette ansvaret konkret går ut på.

– Han hater å se måten dette blir håndtert på i mange av statene, sa Trump i telefonkonferansen, ifølge avisen.

Ifølge den amerikanske storavisen, skal han ha fortsatt å anklage guvernørene for manglende rettsforfølgelse, og mente at Minnesota har blitt «til latter for hele verden». Det har vært anspent mellom frontene, og beskyldningene har haglet fra forskjellig hold og fordelt skyld på alt fra venstre- og høyreekstreme, og alt imellom.

Trump eller hans administrasjon har foreløpig ikke kommentert det som kommer frem i lydopptaket.

Publisert: 01.06.20 kl. 18:21

Fra andre aviser