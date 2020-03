TRØST: En venninne trøster Irma som mistet sin eldste datter, den eneste i familien som hadde en inntekt. VG var til stede i begravelsen i november 2018. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ny rapport: To av tre migranter har opplevd at et familiemedlem er drept eller kidnappet

– Jeg har en drøm om å reise mot USA, sier Irma Patricia Gonzalez fra Honduras, som opplevde at datteren ble skutt og drept.

I den gjengkontrollerte bydelen Villa Los Laureles utenfor Honduras hovedstad Tegucigalpa sitter Irma Patricia Gonzalez med sine gjenlevende barn Edgardo (13), Katy Michelle (11) og Sherly (9).

Irmas eldste datter Marjory (19) ble skutt og drept i november 2018 da hun skulle kjøpe kylling på butikken. Marjorys fireårige sønn Christopher så mammaen bli drept og flyktet fra åstedet.

Helt siden det brutale drapet, har Irma Patricia Gonzalez ønsket å reise mot USA i søken etter et bedre og tryggere liv for seg selv og barna. Fordi Christopher så drapet, fryktet hun at gjengene skulle komme etter ham også.

– Jeg har en drøm om å reise mot USA, men jeg trenger noen til å hjelpe meg å gjøre det på lovlig vis. Det er heller ikke trygt å reise alene, sier Gonzalez til VG, via en tolk.

VG var til stede i datterens begravelse i november 2018.

VIL TIL USA: Irma Patricia Gonzalez har tre barn igjen etter at datteren hennes ble drept. Nå har hun ansvaret for barnebarnet Cristopher også. Hun vil prøve lykken i USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kidnappinger og drap

Flere enn to av tre av dem som har forlatt Honduras, Guatemala og El Salvador forteller at de har opplevd at et familiemedlem har blitt drept eller kidnappet.

Det kommer frem i en rapport som Leger uten grenser nylig offentliggjorde. Rapporten er basert på 480 intervjuer og forklaringer fra migranter og asylsøkere fra Sentral-Amerika, erfaringer fra ansatte i Leger Uten Grenser, og medisinsk data fra over 26.000 mennesker som organisasjonen hjalp langs migrasjonsruten gjennom Mexico i de første ni månedene av 2019.

42,5 prosent oppgir at de har en slektning som har blitt drept i løpet av de siste to årene.

Leger uten grenser mener den humanitære krisen for migranter og asylsøkere forverres på grunn av migrasjonspolitikken til USA og Mexico, og krever nå at landene avvikler politikken som fører til at migrantene tvinges til å leve under svært farlige forhold.

Dette inkluderer den velkjente Migrant Protection Control, altså det såkalte «Bli i Mexico»-programmet til president Donald Trump.

– I mange tilfeller er det klart at migrasjon er den eneste mulige utveien. Å bli værende er ikke et alternativ, sa Leger uten grensers sjefkoordinator i Mexico, Sergio Martín, i forbindelse rapportlanseringen.

HER KONTROLLERER MS-13: I denne bydelen har den kriminelle banden MS-13 stort sett kontroll på hva som skjer. Foto: Thomas Nilsson / VG

Kostbart og farlig

Irma Patricia Gonzalez har fått med seg «Bli i Mexico»-kampanjen til president Donald Trump. Hun vet at hun og familien eventuelt må vente i månedsvis på grensen mot USA for å få en asylsøknad behandlet.

Men å reise helt fra Honduras til grensen, er også kostbart – og svært farlig. Ifølge rapporten fra Leger uten grenser, er tendensen økende: Nesten 40 prosent av de spurte migrantene forteller at de er blitt overfalt i Mexico, mens nær 30 prosent er blitt utsatt for trusler eller utpresset.

– Det er ikke trygt å reise med de såkalte migrantkaravanene, sier hun.

Marjory var den eneste i familien som hadde en inntekt. Hun forsørget familien med å selge peanøtter på offentlige busser. For det tjente hun mindre enn hundre kroner om dagen. Nå er det Irmas yngre barn som har overtatt denne jobben.

– De jobber på bussene hver dag etter skoletid, sier Irma Patricia Gonzalez.

DEN SISTE REISEN: Marjory ble bare 19 år gammel. Hun solgte peanøtter på gaten og i offentlige busser. Her tar hennes sønn og mamma farvel i 2018. Foto: Thomas Nilsson / VG

96 prosent uoppklarte drap

Politiet mener at 19 år gamle Marjory ble skutt og drept fordi hun nektet å bli kjæreste med et lokalt gjengmedlem.

Marjorys nære venninne Angie Xiomara Arevalo Rodriguez (18) ble drept i den samme hendelsen.

Drapsmennene ble aldri tatt. 96 prosent av alle drap i Honduras er uoppklarte, skrev VG i november 2018.

Gonzalez er ikke overrasket over at drapsmennene går fri.

– Politiet gjennomfører kun en virkelig etterforskning hvis offeret kommer fra en velstående familie, hevder hun overfor VG.

Økonomisk usikkerhet

Vold er en av flere forskjellige faktorer som driver migrasjonen fra Latin-Amerika. Ifølge en undersøkelse fra Creative Associates International fra i fjor, er vold hovedårsaken for migrasjon for 38 prosent av de spurte fra Salvador, 18 prosent av de fra Honduras og 14 prosent av de fra Guatemala.

Rapporten viser at økonomisk usikkerhet og fattigdom er hovedfaktoren som driver migrasjon fra alle landene.

