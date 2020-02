HOTELL: 1000 turister skal være satt i karantene på hotellet H10 Costa Adeje Palace på Tenerife. Foto: Frank Fleischmann

Fire norske gjester på karantene-hotell i Tenerife har kommet hjem

Totalt syv norske gjester har den siste uken bodd på hotellet på Tenerife som nå er under karantene som følge av coronavirussmitte, opplyser reisebyrået Tui til VG.

Tusen turister er satt i karantene på et hotellet H10 Costa Adeje Palace, sørvest på øya Tenerife av frykt for smittespredning av det nye coronaviruset.

Det opplyser spanske helsemyndigheter til avisen Diario de Avisos, ifølge NRK, som først meldte om saken.

Kevin Brevik i reisebyrået Tui bekrefter til VG at syv nordmenn har bodd på hotellet den siste uken.

– Syv nordmenn har bodd der den siste uken, fire er kommet hjem og tre er fortsatt på reise, de skulle reist søndag, men har avreise i dag med Norwegian på grunn av sandstormene, sier Brevik til VG.

Brevik kan kun fortelle at de fire norske gjestene hadde avreise i går fra Tenerife til Norge.

– Har dere snakket med dem siden?

– Nei, det har vi ikke gjort, så vi råder dem å ta kontakt med lokale helsemyndigheter.

Vedrørende de tre tidligere norske gjestene som har avreise i dag, forteller Brevik at de jobber med å komme i kontakt med dem.

– Vi prøver å få kontakt med dem og anbefaler dem å ta kontakt med lokale helsemyndigheter hvis de føler på symptomer.

Det er meldt om ulike antall nordiske gjester på hotellet. Først 15, deretter åtte. Nå bekrefter Brevik til VG at det er seks nordiske gjester på hotellet.

– Det er altså fire finske og to svenske på hotellet, så det er kun seks nordiske, sier Brevik til VG.

Brevik forteller at hotellet er avsperret av politiet.

– Alle gjestene har fått informasjon om å bli på rommet og så vil lokale helsemyndigheter videre ta undersøkelser av de på hotellet, sier Brevik.

Hotellet ble satt i karantene etter at en italiensk lege som har bodd der, er bekreftet smittet av det nye coronaviruset og innlagt på sykehus.

Det opplyser spanske myndigheter til avisen El Español.

Han skal ha bodd på hotellet i minst en uke og selv ha bedt om å bli sjekket for viruset, skriver avisen El Pais.

Dette er det tredje tilfellet av corona-smitte i Spania, og det andre tilfellet på Kanariøyene, etter at en tysk turist fikk påvist viruset der tidligere i februar, skriver den spanske avisen.

Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres bekrefter på Twitter at et tilfelle av det smittsomme viruset er påvist på Tenerife.

Presidenten skriver at de første prøvene som ble tatt mandag kveld for å sjekke om det dreide seg om koronavirus, slo positivt ut.

– Nye prøver vil bli tatt i morgen i Madrid, skriver Torres, som opplyser at pasienten er isolert, ifølge NTB.

Ifølge avisen Publico kommer den italienske legen fra Lombardia, regionen i Italia som har blitt hardest rammet av corona-smitten.

Mandag kveld ble det sjette offeret bekreftet i Italia, hvor antall smittede var på 230 – de aller fleste i Lombardia-regionen.

Over 50.000 mennesker i en rekke småbyer i regionen er bedt om å holde seg hjemme i frykt for at viruset skal spre seg, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak.

Publisert: 25.02.20 kl. 08:31 Oppdatert: 25.02.20 kl. 11:33

