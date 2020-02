Beskyldes for tåkelegging etter corona-kritikk

Mens helsearbeidere verden rundt jobber på spreng for å hindre spredning av Corona-viruset, hevder USAs president at hans politiske motstandere overdriver og bruker situasjonen for å ramme ham.

USAs president Donald Trump fyrte løs mot sine politiske motstandere og pressen under et arrangement i delstaten Sør-Carolina i natt norsk tid. Han hevdet blant annet at medier som CNN «gjør alt de kan for å skremme folk» med Corona-viruset, som så langt har kostet nær 3000 mennesker livet.

Over 85 000 er registrert smittet og tallene er ventet å øke i dagene som kommer.

Effekten av virusets spredning merkes også på børsene verden rundt, som stuper i rekordfart.

– Bløff

Trump hevder at kritikken mot landets myndigheter for svak håndtering skyldes at politiske motstandere vil svekke ham og kalte den «Demokratenes nye bløff».

– Demokratene politiserer coronaviruset. De forsøkte med riksrettsbløffen. Dette er deres nye bløff, sa Trump fra scenen.

Mens USA mange steder har topp moderne sykehus, er vanlige folks tilgang på helsetjenester begrenset av høye priser. Trump og Republikanerne har de siste dagene fått kritikk for tidligere kutt i budsjettene til Centers for Disease Control, som tilsvarer det norske folkehelseinstituttet.

Stabssjefen i Det hvite hus hevdet videre at pressen skrev mye om coronaviruset fordi «de tror det vil felle presidenten». Trump utpekte natt til torsdag visepresident Mike Pence til å lede innsatsen for å håndtere smittede og syke i USA.

At Pence skal lede arbeidet ble møtt med skepsis blant opposisjonen, fordi han tidligere har fremstått handlingslammet i møte med en HIV-og hepatitt-C epidemi i delstaten der han var guvernør.

– Orwelliansk

Demokratene kritiserer Trump for å vri krisen til å handle om ham, fremfor helseutfordringene folk flest står overfor.

– At Mick Mulvaney (stabssjef i Det hvite hus, red.anm.) foreslår at amerikanere bør slå av tv-en og stikke hodet i sanden, når de er bekymret for en global pandemi, er orwellians, kontraproduktivt og repeterer Kinas feilgrep, sier senator Chuck Schumer, ifølge New York Times.

Begrepet orwelliansk henspiller til bøkene «1984» og «Kamerat Napoleon» (på engelsk «Animal farm») av forfatteren George Orwell. I bøkene er autoritære regimer og nytale, omskriving av virkeligheten, sentralt.

Frykter flyktninger

I talen trakk Trump også inn flyktningstrømmen fra Mellom-Amerika til USA. Uten å dokumentere påstandene hevdet han at «om vi snakker om viruset eller andre de andre truslene mot folkehelse, så er Demokratene ønske om åpne grenser en direkte trussel (...) mot alle amerikanere.»

Smittetilfellene i USA er så langt ikke knyttet til innvandring, men reisende som kom hjem fra Kina og en person der man ikke er sikker på årsaken. Han oppholdt seg nord i California, langt fra grensen til Mexico.

