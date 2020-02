I RETTEN: Den irakiske mannen er gift med Jennifer W., en tysk kvinne som reiste til IS i Syria. Her er hun i rettssaken som begynte i fjor, der hun er tiltalt for medvirkning til drap, krigsforbrytelser og medlemskap i terrorforbund. Foto: Petter Kneffel / NTB scanpix

IS-kriger tiltalt i Tyskland – skal ha latt fem år gammel slave dø av tørst

I fjor startet rettssaken mot en tysk IS-kvinne som skal ha holdt en fem år gammel jesidi-jente som slave – og latt henne tørste i hjel i solsteken. Nå er hennes irakiske ektemann tiltalt for samme forbrytelse.

Nå nettopp

Den irakiske mannen ble utlevert fra Hellas til Tyskland i oktober i fjor. Nå er han tiltalt for drap, folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og menneskehandel.

Mannen, som i tiltalen blir kalt Taha A.-J., er gift med en tyske kvinne, kalt Jennifer W. (28). Taha A.-J. skal ha sluttet seg til terrororganisasjonen IS før mars 2013, og sommeren 2015 skal han ha kjøpt en kvinne og hennes fem år gamle datter for å ha dem som slaver.

Ifølge tiltalen var kjøpet og slaveholdet delvis motivert av IS’ mål om å ødelegge jesidiene, religionen og kulturen deres.

VGs spesial om Syria-farerne: DETTE ER ARVEN ETTER IS

Statsadvokaten: Visste at jenta ville dø

Taha A.-J. skal ha nektet kvinnen og den fem år gamle jenta å praktisere religionen sin, og skal ha tvunget dem til å konvertere til islam. De skal også ha blitt banket og ydmyket av Taha A.-J., ifølge tiltalen.

I september 2015 ble femåringen syk og tisset på madrassen sin, noe som skulle bli hennes dødsdom. Overstatsadvokat Claudia Gorf forklarte da rettssaken mot Jennifer W. startet våren 2019:

– Som straff ble hun lenket fast av tiltaltes ektemann ute i den stekende varmen.

Lenket fast med håndjern i den stekende solen i 50 grader var hun dømt til døden.

– Selv om tiltalte visste at jenta ville dø på grunn av væskemangel, unnlot hun å gripe inn, sier statsadvokaten.

Dommen mot Jennifer W. er ventet å falle i mai 2020. Hun risikerer livstid i fengsel.

Hverken hun eller Taha A.-J. erkjenner straffskyld.

Hundrevis av tyske kvinner reiste

Jennifer W. ble pågrepet i juni 2018 etter at hun hadde reist tilbake til Tyskland for en periode. Hun ønsket å dra tilbake til Syria.

Ifølge Tysklands sikkerhetstjenester har hundrevis av kvinner reist fra landet for å gifte seg med IS-krigere etter at borgerkrigen i Syria brøt ut i 2011. Rundt 50 har reist hjem etter at det selverklærte kalifatet kollapset.

I Mosul og Fallujah skal Jennifer W. mellom 2013 og 2015 ha jobbet for IS’ moralpoliti – for 50 til 100 dollar i måneden. Ifølge tiltalen skal hun ha patruljert byen bevæpnet med Kalasjnikov-gevær og bombevest og skremt opp kvinner som ikke overholdt terrorgruppens regler for bekledning og oppførsel. Tysk politi har i mobiltelefonen til Jennifer W. funnet bilder av henrettelser og bombeoppskrifter.

Publisert: 23.02.20 kl. 01:29

