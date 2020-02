SVINDELDØMT: Britta Nielsen da hun kom for retten i Johannesburg i november 2018. Foto: Themba Hadebe / AP / NTB scanpix

Danske Britta Nielsen (65) dømt til fengsel for millionsvindel

Britta Nielsen dømmes til over seks års fengsel for å ha svindlet til seg over hundre millioner kroner da hun var ansatt i den danske Socialstyrelsen.

Det skriver Ekstra Bladet, som er til stede i rettssalen i Købenshavns byrett.

65-åringen var ansatt i den danske Socialstyrelsen i 40 år. Det er herfra Nielsen skal ha utbetalt 117 millioner danske kroner – tilsvarende 159 millioner norske kroner, fordelt på 274 overføringer til sine egne bankkontoer. Overføringene skjedde fra 1993 og frem til 2018.

Ifølge tiltalen opprettet hun flere fiktive prosjekter, som hun knyttet opp mot sin egen bankkonto. Retten har i dommen lagt vekt på de mange overføringene hun har gjort over tid.

Ifølge dansk TV 2 fant retten henne skyldig i alle tiltalepunkter. Dermed er hun i tillegg til svindel også dømt for å ha misbrukt sin stilling og dokumentforfalskning av grov karakter.

Påtalemyndigheten krevde en historisk streng straff på minst åtte års fengsel, men Nielsen ble dømt til seks år og seks måneder. Nielsens forsvarer ba om at dommen ikke skulle overskride seks år.

Nilesen må ifølge dommen betale tilbake beløpet hun har svindlet til seg, i tillegg til saksomkostningene.

Nielsen og forsvaren ønsker ikke å anke dommen. Påtalemyndigheten må bestemme seg for om de ønsker å anke innen 14 dager.

BAKGRUNN: Mistenkt for å ha stjålet 140 millioner

Flere av barna siktet

Omtrent samtidig som Nielsen sluttet i jobben, begynte danske myndigheter å undersøke overføringene hennes. I november 2018 ble hun pågrepet i Sør-Afrika, etter å ha vært på rømmen i litt over en måned.

Under rettssaken har Nielsen erkjent å ha overført penger til seg selv, men ikke hele summen. Hun fortalte i retten at det hele startet på 1990-tallet, da det var sykdom i familien og hun var i en dårlig økonomisk situasjon, skriver Danmarks Radio.

– Jeg falt for en fristelse i systemet som kunne hjelpe litt på vår økonomi. Jeg begynte å bruke penger på meg selv og det som mine barn hadde drømt om, men ikke fått, forklarte hun forrige uke.

Også flere av barna hennes er siktet for heleri, og mandag ble svigersønnen hennes dømt til åtte måneders fengsel for grovt heleri.

Nielsens forsvarer Nima Nabipour. Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Ritzau Scanpix/ NTB scanpix

Like før kjennelsen ble lest opp i Københavns byrett, uttalte Nielsens forsvarer Nima Nabipour seg til dansk TV 2.

– Jeg antar hun er spent på avgjørelsen. Det er jeg også, sier Nabipour som ikke kunne svare på hvordan klienten hans hadde det.

Krevende rettssak

Rettssaken startet 24. oktober i fjor, men ble preget av mange forsinkelser.

Den første dagen av rettssaken, måtte Nielsen hentes med ambulanse fordi hun fikk et illebefinnende på tiltalebenken, ifølge Ekstra Bladet.

Nielsen ble sykemeldt og flere rettsmøter måtte helt eller delvis avlyses.

Det ble enda flere forsinkelser i rettssaken på grunn av uenigheter mellom Nielsen forsvarer og påtalemyndigheten. Forsvareren kunne dokumentere at han ikke hadde fått utlevert alle dokumenter i saken, ifølge Ekstra Bladet.

Nielsen måtte også utleveres fra Sør-Afrika til Danmark.

