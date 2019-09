HAMSTRET: Nevine Mann og datteren Paige med noen av varene familien på fem har hamstret det siste året. Foto: SWNS.com / SWNS.com

Frykter brexit-kaos: Britene hamstrer for milliarder

Britene har allerede hamstret mat, medisiner og andre nødvendigheter for førti milliarder kroner i påvente av brexit, anslår nye oversikter.

Ifølge selskapet Premium Credit har en av fem briter hamstret for over 4000 kroner hver. Undersøkelser selskapet har gjort, viser at 800.000 briter har brukt mer enn 10.000 kroner på å bygge seg opp ekstra lager av nødvendigheter, skriver The Guardian.

Opptøyer, mangel på mat og medisiner og økte matpriser, er noen av scenariene britiske myndigheter selv har skissert hvis landet forlater EU uten avtale.

Parlamentet krevde nylig at regjeringen til statsminister Boris Johnson må offentliggjøre beredskapsplanen den har utarbeidet for en hard brexit, som betyr at britene går ut av EU uten en avtale.



TØFFE TAK: Det har vært mange nederlag for Boris Johnson i det britiske parlamentet i det siste. Her forlater han Downing street med sin nære rådgiver Dominic Cummings Foto: Victoria Jones / PA Wire

Statsminister Boris Johnson fastholder at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale.

Onsdag la regjeringen ut seks sider på sin nettside med dokumenter knyttet til «Operation Yellowhammer» – navnet på regjeringens mye omtalte beredskapsplan for en hard brexit. Her advares det ifølge Sky News om forsinkelser på opptil tre måneder for å krysse Den engelske kanal, en betydelig økning i strømprisene og dårligere tilgang på mat og medisiner.

En fersk undersøkelse fra Kantar, viser nå at ni prosent av britene allerede har hamstret det de anser som nødvendige varer, i påvente av at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

Det er tre prosent flere enn de som i august svarte at de hadde begynt å hamstre, og det høyeste tallet siden de begynte å måle hamstring i oktober i fjor, skriver Sky News.

– Vi forventer å ha det ganske forferdelig hvert fall et par måneder, forhåpentligvis blir det mindre forferdelig med tiden, sa Nevine Mann til The Guardian tidligere i år, da hun forklarte hvorfor hun og familien allerede hadde hamstret i flere måneder.

MOT: Demonstranter i London protesterer mot mulig hamstring av mat og medisiner før brexit. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

De tror Storbritannia vil forlate EU uten en avtale, og det krever forberedelser for å beskytte familien, som består av to voksne, tre barn og en katt. Selv om ting blir bedre etter hvert, regner den tidligere jordmoren med at det som blir tilgjengelig vil være dyrere og vareutvalget annerledes.

– Vi begynte å hamstre tidlig og har gjort det sakte, slik at vi ikke skal ramme andre, forklarte hun.

Nå har de forsyninger av mat, medisiner og kattemat for minst seks måneder lagret rundt i hele huset.

Hamstring blant engstelige briter rammer også kontantstrømmen, ifølge The Guardian:

Mange selskaper tar ut kreditt for å betale forsikring og andre faste kostnader

– Hamstring av kontanter er vel dokumentert, men det er lite fokus på den negative effekten dette har på kontant-flyten, sier Adam Morghem i Premium Credit til avisen.

RAMMER: Hamstring kan føre til at mange ikke får de medisinene trenger. Foto: PETER NICHOLLS / X03508

Ifølge Kantar, er det noen som hamstrer mer enn andre:

21 prosent av Liberaldemokratene oppgir at de har hamstret, og ytterligere 14 prosent planlegger å gjøre det.

25–34 år gamle briter er de som antas å hamstre mest.

Menn hamstrer mer enn kvinner, og de som stemte for å bli i EU mer enn dem som ville ut.

Nødvendigheter er et vidt begrep:

En 16 prosent økning i import av luksusbiler siste år, tilskrives frykten for mye høyere avgifter etter brexit.

