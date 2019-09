MØTTE VG I SYRIA: Den norsk-russiske kvinnen sammen med to av sine tre barn i al-Hol leiren i Syria. Foto: Harald Henden

Datteren sitter i IS-leiren: – De mest ekstreme bestemmer

De mest ekstreme islamistene har innført et skrekkvelde i den syriske leiren der norske IS-kvinner holdes fanget. Det forklarer familien til en kvinne som dro fra Norge til Syria.

Med sine tre små barn, som alle er født i Norge, forsøker den norsk-russiske kvinnen å holde lavest mulig profil i leiren i Syria. Men via en applikasjon på telefonen sender hun jevnlig krypterte meldinger til sin familie i Norge.

– Hun gjemmer telefonen i teltet, og kontakter oss på natten. Hun er livredd og utrygg, forklarer moren til VG.

Datteren har fortalt sin familie om vold, trusler og beinhard indre justis blant de utenlandske IS-kvinnene i annekset i al-Hol leiren i Syria.

– De ekstreme er blitt ledere internt i leiren. De har penger og ressurser som de får inn utenfra. Telt er blitt satt fyr på og alle føler seg utrygge. De ekstreme ødelegger for alle andre i leiren, slike som min søster, som ønsker å samarbeide med myndighetene og som ønsker å reise hjem til Europa, forteller kvinnens bror, som er norsk statsborger.

FAMILIEN I NORGE: Moren til den norsk-russiske IS-kvinnen og hennes tre brødre bor sammen i en leilighet i Oslo. Foto: Trond Solberg

Til Norge som flyktning

Trebarnsmoren som nå sitter i en leir i Syria, kom selv til Norge som flyktning fra Russland da hun var tolv år gammel i 2003. Hun hadde permanent oppholdstillatelse i Norge, men beholdt sitt russiske statsborgerskap etter å ha giftet seg med en mann fra Russland.

Hennes tre yngre brødre er alle norske statsborgere, mens moren har permanent oppholdstillatelse i Norge. NRK traff den norsk-russiske IS-kvinnen i al-Hol leiren i mars, og har senere intervjuet familien hennes.

VG har også intervjuet kvinnen i leiren i Syria. Da fortalte hun at hun reiste til Syria i 2016 fordi mannen hennes presset henne, men at hun aldri ønsket å bli med til IS. Hun forklarte at hun angret og at hun forsto at IS-kvinner ble sett på som terrorister i Europa.

– Etter å ha gitt et ærlig intervju ble hun truet på livet av andre kvinner i leiren. Det viser hvor alvorlig situasjonen er, forklarer den ene broren i Norge.

VG gjengir i denne artikkelen bildene som ble tatt av kvinnen og to av hennes tre barn i leiren i Syria. Det gjøres etter avtale med kvinnens familie.

Ekstreme forhold

VG har tidligere skrevet om hvordan ekstreme islamister blant de beseirede IS-medlemmene slår hardt ned på alle som sier de angrer. Dette er også omtalt av flere internasjonale medier. En ung jente skal nylig ha blitt knivstukket fordi hun valgte å ta av seg ansiktssløret, får VG bekreftet fra kilder i leiren.

Utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, Abdulkarim Omar, beskriver de ekstreme forholdene i leiren til VG:

– Disse kvinnene er radikale og har en ekstrem IS-ideologi. Vi har hatt flere tilfeller av at disse kvinnene har angrepet vårt sikkerhetspersonell med kniv, sier han.

Også Utenriksdepartementet har beskrevet hvordan situasjonen i den delen av leiren der utenlandske kvinner holdes er svært anspent: «Situasjonen i anneksene er meget spent, preget av stor frustrasjon og en sterkt radikalisert befolkning», skriver statssekretær Audun Halvorsen til VG.

Moren til en av de andre IS-kvinnene, som er etnisk norsk, har forklart i VG hvordan hun frykter at datteren er blitt utsatt for tortur av en ukjent gruppering i al-Hol leiren.

VANSKELIG SITUASJON: Kvinnen dro fra Norge til Syria med tre norskfødte barn. Hun har russisk statsborgerskap, og vil bli fratatt oppholdstillatelsen i Norge. Foto: Harald Henden

Dra via Tyrkia

Den norsk-russiske kvinnen dro først til Tyrkia med ektemannen. Der ble de del av et ekstremt miljø med mange fra Russland som planla å dra til Syria.

– Ektemannen hennes ble radikalisert i Tyrkia. Han sendte oss oppfordringer om at vi burde bli med ham i hellig krig for å forsvare muslimene i Syria. Vi prøvde å forklare ham at det var galt og ikke hadde noe med islam å gjøre, forklarer broren.

Familien mener det var ektemannen som radikaliserte sin kone, og så tvang henne til å bli med til Syria ved å true med at han ville ta med seg barna dit uansett.

– Hun støttet IS før hun dro, men når hun kom og så hvordan de brukte vold og skapte krig, så angret hun. Mange ganger forsøkte vi å hjelpe henne ut. Vi sendte store pengesummer for å hjelpe henne ut av landet, men hun fikk aldri tillatelse til å dra. IS brukte henne for å presse oss for penger, forteller moren.

DATTEREN DRO TIL IS: Moren den norsk-russiske IS-kvinnen holder opp et bilde av datteren. Foto: Trond Solberg

Måtte betale

Familien anslår at de har brukt til sammen 200.000 kroner i forsøk på å kjøpe fri datteren. De har satt seg i gjeld hos venner og slektninger, og alle de tre brødrene har måttet avbryte sine studier for å jobbe på heltid og spare opp penger for å hjelpe storesøsteren.

– Vi skjønner at det blir vanskelig for henne å komme hjem til Norge, siden hun ikke har statsborgerskap. Vi mener også at den syke, norske gutten er den som må hjelpes først, sier broren.

Like fullt håper familien at norske myndigheter kan hjelpe dem.

– Hun har ingen familie i Russland, hele slekten bor i Norge nå. Barna hennes er født i Norge. Hun vil samarbeide fullt ut med politiet her, og vet at hun risikerer å bli fengslet. Men vi ber bare om at hun må komme seg ut av den leiren. det er et farlig sted for henne og barna, sier moren.









KONFLIKTFYLT: Forholdet mellom kvinnene fra IS-området og deres kurdiske vakter er preget av høyt konfliktnivå.

Kallmyr: Vil bli nektet retur

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) kan ikke kommentere saken til den norsk-russiske kvinnen direkte. Men i praksis setter han kroken på døra for en retur til Norge.

– For dem som ikke hadde norsk statsborgerskap da de dro til Syria, så er instruksen til PST og UDI helt klar: De skal utvises fra Norge. Det betyr at deres oppholdstillatelse inndras, og at de nektes ny innreise. De skal også registreres i hele Schengen-området på at de ikke kan få innreise, sier Kallmyr til VG, på generelt grunnlag.

– Det vil gjelde for mødre i den kategorien. Dersom det skulle være noen barn av dem som har norske fedre, og som dermed kan få norsk statsborgerskap, så vil vi ikke kunne nekte disse barna innreise til Norge. Men da vil vi nekte mødrene familiegjenforening med barn i en slik kategori, fortsetter han.

IS-KVINNER OG BARN FRA NORGE ** Totalt fem norske IS-kvinner med til sammen seks barn er internert i to ulike leirer i Syria. ** I tillegg er det den norsk-russiske kvinnen, som har bodd halve livet i Norge og hadde permanent oppholdstillatelse, men som er russisk statsborger. ** De tre barna til den norsk-russiske kvinnen er født i Norge, men har russisk statsborgerskap.

Vil sende signal

Kallmyr sier det heller ikke vil være mulig å søke familiegjenforening gjennom å ha brødre som er norske statsborgere, ved å vise til lang tilknytning til Norge, eller at man har en mor som har permanent oppholdstillatelse her.

– Uten å kommentere den saken spesifikt, så er gir ikke noe av det som nevnes grunnlag for familiegjenforening.

Kallmyr sier begrunnelsen for å innta en svært restriktiv holdning er at «dette er menn og kvinner som frivillig dro fra trygge Norge for å delta i verdens verste terrorregime».

Justisministeren forklarer at når det gjelder voksne IS-medlemmer som har norsk statsborgerskap, så ligger følgende fast: Norge kan ikke nekte dem innreise, men regjeringen vil ikke aktivt hente dem hjem.

Kallmyr sier det er viktig å sende «sterke signaler», med tanke på fremtidige krigssituasjoner.

– Vi vil gjøre alle klar over at det å reise ut av Norge for å delta i krig og konflikt, kan få alvorlige konsekvenser, sier han.

Publisert: 22.09.19 kl. 18:52







