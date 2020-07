VG-Peil-Logo Therese (24) kan bli tvunget bort fra kjæreste og studier Immigrasjonsmyndighetene i USA kunngjorde mandag at utenlandske studenter som tar fagene sine over nett på grunn av corona, ikke får slippe inn i landet igjen før jul. Det har skapt et kjempeproblem for Therese Pettersen fra Rælingen. Jonathan Falk Systad Av Publisert 09. juli, kl. 09:14 Foto: Privat Norske studenter hos for eksempel Harvard fikk beskjed allerede i mars å reise hjem, etter at universitetet gikk i «lockdown» . De har siden da fulgt undervisningen over nett. Jonathan Falk Systad Av Publisert 09. juli, kl. 09:14 Charles Krupa / AP Therese er i en enda vanskeligere situasjon. Hun tar en doktorgrad i ergoterapi i North Dakota, og bor der sammen med sin amerikanske samboer. Han risikerer hun nå å måtte forlate. Jonathan Falk Systad Av Publisert 09. juli, kl. 09:14 Foto: Privat

– 2020 har jo ikke akkurat vært tidenes år, så jeg vet ikke om jeg er overrasket, sier romerikingen oppgitt.

– Det er en kjempestor stressfaktor.

Etter å ha deltatt i forelesninger digitalt siden midten av mars, er Therese nå avhengig av å ta et vanskelig valg.

24-åringen kan risikere å måtte bruke titalls tusen kroner på en flybillett, forlate kjæresten, som ikke kommer inn i Norge, og ikke vite når hun får komme tilbake.

Hvis hun velger å bli værende, kan de nye reglene føre til at hun får terminert visumet sitt, og hun kan da i ytterste konsekvens bli forvist fra landet i tre år. Da ryker doktorgraden.

Alt avhenger av om University of North Dakota velger å kjøre full online-undervisning ut høsten, eller om de vil åpne opp litt for normal undervisning. Innen de har bestemt seg, kan det være for sent å kjøpe flybillett hjem.

– Ingen skjønner noen ting, ikke mine amerikanske klassekamerater heller. Vi betaler mye penger for å gå her, og vi har ikke gjort noe galt.

Foto: Privat

Skolen visste ingenting

Selv fikk hun vite om nyheten gjennom en venn fra studiene. Etter hva hun forstår, fikk også University of North Dakota vite om endringene kort tid etter at de ble annonsert mandag. Therese er likevel glad for hjelpen de har gitt henne.

– Skolen, som ikke er så stor, har vært fantastiske. Vi er ikke så mange, så de har tatt veldig vare på meg, sier hun.

North Dakota er en stat nord i USA, som ofte blir forbundet med skandinaver. Hun forteller at hun har funnet trøst i at flere rundt henne kan språket, og nå vil hun strekke ut en hånd for andre studenter som trenger å bearbeide nyhetene.

– Ta kontakt med meg! Det er viktig og fint om vi kan stå sammen om dette, sier hun.

Reaksjoner

De nye reglene har skapt både forvirring og frustrasjon.

– Jeg tror dette vil skape mye usikkerhet, sier Brad Farnsworth i the American Council of Education til CNN. Organisasjonen hans representerer over 1800 utdanningsinstitusjoner i USA, og han forteller at også de ble tatt på sengen av nyhetene.

– Vi hadde håpet på mer forståelse for alle de forskjellige problemstillingene de ulike campusene vil møte på.

En underskriftskampanje er også opprettet, og i skrivende stund signert av 175.000 personer.

Vet ikke hva som skjer

Den har Hannah Berggren (26), som studerer finans i New York, ettertrykkelig skrevet under på.

– Det er ingen som helt vet hva som skjer hvis vi ikke reiser, som vi har fått beskjed om at vi må. Det har vært mye snakk om at «dette og dette kan skje» i skolemiljøene, men vi vet ikke, sier hun.

Selv er hun overbevist om at det hele er et press USAs administrasjon har satt på skolevesenet for å få dem til å åpne. Utenlandske studenter betaler nemlig mer i skolepenger enn hva amerikanske studenter gjør, og skolene vil dermed tape enorme summer dersom alle utlendinger tvinges hjem.

Foto: Privat

Hannah er likevel usikker på hva hun ender opp med å gjøre. Å fullføre neste semester hjemmefra virker ikke spesielt forlokkende.

– Da må jeg følge undervisning midt på natten, fire dager i uken. Aller helst burde jeg jobbe ved siden av. Og alt dette mens jeg betaler skolepenger i et land jeg ikke engang får bo i, forklarer hun.

I likhet med Therese kjemper hun nå en kamp mot klokken. Men håpet om at skolene vil åpne opp for en hybridmodell, og at hun får fortsette å bo i USA, er der fremdeles.

– Det er ikke en selvfølge at folk vil betale 40–60.000 dollar hvert skoleår i et land de ikke er velkomne i. Jeg tror skolene vil åpne opp igjen, sier hun.

