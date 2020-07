HAR FÅTT KRITIKK: Facebook-sjef Mark Zuckerberg har fått kritikk for ikke å ta nok grep mot spredning av desinformasjon. Foto: Erin Scott / REUTERS

Facebook tar grep mot «fake news»

Nettverket av kontoer har blant annet blitt brukt til å spre falsk informasjon som bagatelliserer pandemien og støtter Brasils president Jair Bolsonaro.

Facebook opplyser onsdag at de har sperret kontoer som knyttes til flere medlemmer av den brasilianske nasjonalforsamlingen – deriblant presidentens sønner, Eduardo Bolsonaro og Flavio Bolsonaro, ifølge Reuters.

De mener kontoene har blitt brukt til å spre innhold som bidrar til økt polarisering.

Facebooks sjef for cybersikkerhet, Nathaniel Gleicher, sier de ikke har bevis for at politikerne selv står bak kontoene.

– Det vi kan bevise er at deres personale driver med denne typen aktivitet på våre plattformer, sier han til Reuters.

MENER PANDEMIEN ER LURERI: Kritikken hagler mot den brasilianske presidentens håndtering av pandemien, som han har avfeid som en «liten influensa». Foto: Adriano Machado / X02151

En nettverk av kontoer som knyttes til president Donald Trumps venn og tidligere rådgiver Roger Stone, ble også sperret av Facebook.

Stone ble i februar dømt til tre år og fire måneders fengsel, for blant annet å ha hindret en etterforskning om Russlands innblanding i Trumps valgkamp. Ifølge New York Times begynner soningen neste måned.

Facebook har den siste tiden kommet under hard kritikk for ikke å stanse spredning av desinformasjon på plattformen. Blant annet har flere annonsører boikottet det sosiale nettverket, for å få dem til å slå hardere ned på hatefulle ytringer og falsk informasjon.

SPERRET KONTOER: Trump-venn Roger Stone anklages av Facebook for å stå bak kontoer som driver med spredning av falsk informasjon. Foto: LEAH MILLIS / X90205

Angriper Bolsonaros meningsmotstandere

Flere enn 80 Facebook- og Instagram-kontoer er identifisert og sperret som en del av aksjonen. Til sammen hadde de over 1,8 millioner følgere.

Noen av kontoene ga seg ut for å være vanlige brasilianere og nyhetsmedier. De ble brukt til å spre ekstreme partipolitiske synspunkter til støtte for Bolsonaro, ifølge Luiza Bandeira, en av forskerne som har analysert innholdet.

Presidentens påstand om at pandemien er sterkt overdrevet, er blant innholdet som har blitt spredt gjennom kontoene.

PRESIDENTENS SØNNER: Facebooks analyser viste at personer som jobber for Eduardo og Flavio Bolsonaro sto bak en rekke kontoer som ble brukt til å spre desinformasjon. Foto: Adriano Machado / X02151

Så langt har flere enn 67.000 mennesker i Brasil omkommet etter å ha blitt coronasmittet. Presidenten selv testet tirsdag positivt.

– Vi har lenge visst at dette nettverket har blitt brukt til å gå etter Bolsonaros meningsmotstandere, ved hjelp av falsk informasjon som latterliggjør dem og svekker tilliten deres, sier Bandeira.

Opposisjonspolitikere, tidligere ministere og høyesterettsmedlemmer står på listen over personer som har blitt angrepet gjennom kontoene.

– Når vi nå vet at disse angrepene kommer fra folk som er direkte relatert til presidenten, forklarer det en hel del, sier forskeren.

Truer med sensur etter «fake news»-etterforskning

Facebooks beslutning om å sperre kontoene kommer etter en rekke anklager mot Bolsonaros sønner og tilhengere. De anklages for å drive en koordinert Internett-kampanje i den hensikt å sverte presidentens politiske motstandere.

En «fake news»-etterforskning ledet av landets høyesterett, førte i mai til politiransakelser hos Bolsonaro-tilhengere.

Presidenten har imidlertid protestert på rettens etterforskning, som han mener er grunnlovsstridig. Han har også sagt at han vurderer å innføre sensur over ytringer på nettet.

HARDT RAMMET: Flere enn 1,7 millioner brasilianere er så langt registrert smittet av coronaviruset. Brasil er blant landene i verden som er hardest rammet av pandemien, som følge av blant annet manglende politisk vilje til å innføre smitteverntiltak. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Publisert: 09.07.20 kl. 02:14

