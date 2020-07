Hundrevis av elefantar har døydd i Botswana

Regjeringa i Botwsana har framleis ikkje testa kadavera av elefantane for å finna årsaka til dødsfalla.

Fleire enn 350 elefantar har døydd nord i Botswana på kort tid. Ekspertar kallar massedøden for ein bevaringskatastrofe, skriv The Guardian.

Allereie tidleg i mai blei det rapportert om eit mønster av døde elefantar i Okavangodeltaet nord i landet. På det tidspunktet var tolv elefantar registrerte døde. I slutten av månaden hadde talet stige til 169.

Midtvegs i juni hadde talet dobla seg, og 70 prosent av dødsfalla var i nærleiken av vasshol, ifølge lokale kjelder som vil vera anonyme, skriv avisa.

Fryktar fleire dødsfall

– Dette er den største massedøden som eg veit om, når det ikkje er snakk om dødfall relaterte til tørke, skriv biolog Niall McCann i ein e-post til VG.

Han er sjef for bevaringsarbeidet i den veldedige organisasjonen National Park Rescue. Organisasjonen jobbar hovudsakeleg i nabolandet til Botswana, Zimbabwe, men kjenner området godt. I tillegg har ein kollega av han akkurat vore i området elefantane har døydd i.

I e-posten til VG skriv McCann vidare at dei til nå veit om rundt 400 elefantar som har døydd. Ifølge The Guardian er det 15.000 elefantar i deltaet som står på verdsarvlista til Unesco. Det er rundt ti prosent av den totale bestanden i landet.

– Potensialet for at denne katastrofen kan bli enda verre, er høgt. Hvis dette fortset, kan landet mista rundt ti prosent av elefantbestanden sin, skriv McCann.

Han legg til at det også kan ha store følger for økonomien til landet. Økoturisme utgjer ifølge The Guardian mellom ti og tolv prosent av bruttonasjonalproduktet til Botswana, berre slått av diamantar.

MASSEDØD: Fleire hundre elefantar har døydd i Okavangodeltaet i Botswana.

Ukjent årsak

Den botswanske regjeringa har framleis ikkje testa nokon prøvar frå dei døde elefantane. Derfor finst det ingen informasjon om kvifor dei har døydd, eller om årsaka også kan vera farleg for menneske.

Dei to mest sannysynlege årsakene er forgifting eller eit ukjent patogen, skriv avisa. Eit patogen kan vera eit virus eller ein organisme som framkallar sjukdommar.

Lokale vitne seier at nokon av elefantane har blitt sette vandrande rundt i ring, noko som ifølge avisa er eit teikn på nevrologisk svekking. Ifølge The Guardian har det ikkje vore rapportert om elefantdødsfall i nabolanda.

– Regjeringa har visst om denne krisa i langt over ein månad, men først nå har dei sendt dei første prøvane til eit anerkjent laboratorium, skriv McCann.

Han meiner likevel at prøvane ikkje er til å stola på fordi han er skeptisk til korleis dei blant anna har vore lagra. Ifølge The Guardian vil ikkje styresmaktene i Botswana seie kva laboratorium dei har sendt prøvane til.

–Eg håpar at regjeringa set ned ei gruppe med uavhengige forskarar som kan ta prøvar og analysar av kadver og av blod, vev, lever, mageinnhold og prøvar av vatn og jord, skriv McCann.

Han meiner at berre på den måten kan ein vera sikker på at svara er til å stola på.

