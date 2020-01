SJEFANKLAGER: Kongressrepresentant Adam Schiff leder aktoratet under riksrettsprosessen mot president Donald Trump. Foto: AFP

Aktor hamrer løs mot Trump: Maktmisbruk hevet over tvil

WASHINGTON D.C./OSLO (VG) Demokratene hamrer løs på Donald Trump under riksrettssaken. At presidenten har misbrukt sitt embete og velgernes tillit, er fakta som ikke kan bestrides, mener Adam Schiff.

Nå nettopp

Kongressrepresentanten som leder aktoratet ga i Senatet uttrykk for at Donald Trump satte egne interesser over nasjonens, da han ville presse Ukraina til å sverte hans politiske rival Joe Biden.

– Da presidenten ble avslørt, beordret han hele den utøvende statsmakt til å legge hindringer i veien for granskingen. Noe slikt har aldri skjedd før i vårt demokrati, sier Adam Schiff.

Han advarte den lovgivende forsamlingen om at dersom ikke Trump blir funnet skyldig, vil fremtidige presidenter kunne operere «som om heller ikke de kan holdes politisk ansvarlige».

Dag to er i gang – følg riksrettssaken i vårt direktestudio eller her:

Representantenes hus har tiltalt Trump på to punkter:

For å ha misbrukt presidentembetet for egen vinnings skyld. Og for å ha lagt hindringer i veien for Kongressens gransking.

Presidenten selv nekter for å ha gjort noe galt. Han mener at Demokratene forsøker å få ham avsatt av politiske grunner. Republikanerne, som har flertall i Senatet, har sluttet rekkene bak ham.

Se tidslinjen for riksrettssaken:

Omstridt telefon til Ukraina

Sakens kjerne er en telefonsamtale mellom Trump og Ukrainas nyvalgte president Volodymyr Zelenskyj 25. juli i fjor. Like før hadde Trump blokkert ca. 3,5 milliarder kroner i militær bistand til Ukraina.

Trump oppfordret Zelenskyj til å kunngjøre full etterforskning av korrupsjonspåstander mot USAs tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter Biden.

Joe Biden er en av Trumps fremste rivaler i årets presidentvalg. Hunter drev forretninger i Ukraina.

Dette skjedde tirsdag: Demokratene stemt ned 11 ganger

TOPPMØTE: Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj og USAs president Donald Trump møttes i New York 25. september i fjor. Foto: AFP

Demokratene mener at Trump holdt tilbake militær støtte til Ukraina og lokket Zelenskyj med et møte i Det hvite hus, for å få en fremmed stat til å gripe direkte inn i det amerikanske valget.

– Han satte sin egen interesse over nasjonens, uttalte sjefanklager Schiff i Senatet onsdag.

Trump nekter blankt for at det var hensikten og kaller telefonsamtalen med Zelenskyj «perfekt».

Etter at en anonym varsler leverte en klage over telefonsamtalen 12. august, iverksatte Demokratene gransking av Ukraina-affæren og stevnet en rekke føderale tjenestemenn som vitner.

Tjenestemenn nektet å vitne i høst

USAs ambassadør til Ukraina Bill Taylor forklarte at Trump satte etterforskning av Biden som betingelse for å frigi militær støtte. Taylor snakket også om en uformell amerikansk kanal i Ukraina.

USAs ambassadør til EU Gordon Sondland forklarte at han jobbet direkte for Trump da Ukraina ble satt under press for å etterforske Biden. Han trakk også inn Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton i saken.

Nettopp Bolton er et av de sentrale vitnene Demokratene ønsker å avhøre, sammen med blant andre fungerende stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney. Bolton vil vitne, om han stevnes av Senatet.

President Trump nektet sine medarbeidere å vitne under kongresshøringene i høst.

Jusprofessor til VG: Aldri tidligere blitt ført en riksrettssak uten vitner

– Sakens fakta kan ikke bestrides

Adam Schiff fremholdt onsdag at president Trunps forsvarere ikke vil kunne bestride sakens fakta:

– Presidenten er nøkkelspilleren, han dirigerer sitt team. Han misbrukte sitt embete og velgernes tillit, ved å søke ulovlig fremmed innblanding i valget og ved å dekke over hva han hadde gjort, sa sjefanklageren i Senatet onsdag.

To tredjedels flertall behøves for at presidenten skal avsettes. Minst tyve republikanske senatorer må altså skifte side, for at Trump skal bli felt i riksrettssaken.

Publisert: 22.01.20 kl. 21:26

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser