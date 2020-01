OFFENTLIGGJØR: Leder for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi offentliggjør navnene. Til venstre Jerrold Nadler, leder i justiskomiteen i Representantenes hus. Han er en av de syv utvalgte. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Riksrettssakens aktorat offentliggjort

Topp-demokratene Adam Schiff og Jerrold Nadler vil være i demokratenes «aktorat» i riksrettssaken mot Donald Trump.

På en pressekonferanse klokken 16 norsk tid offentliggjøres navnene på demokratene som vil føre riksrettssaken mot Donald Trump.

Det er lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, som avslører navnene. De syv utvalgte er alle demokrater valgt inn i Representantenes hus. Jobben de skal gjøre, kan sammenlignes med den aktorer i domstol-rettssaker gjør.

– Jeg er veldig stolt og beæret over at disse syv menneskene har sagt ja, sier Pelosi.

Schiff blir hovedaktor

Her er demokratenes «påtalemyndighet»:

Adam Schiff

Jerry Nadler

Hakeem Jeffries

Jason Crow

Val Demings

Zoe Lofgren

Sylvia Garcia

Flere amerikanske medier meldte tirsdag kveld at det er sannsynlig at topp-demokratene Adam Schiff og Jerrold Nadler vil være i «aktoratet». De er henholdsvis leder av etterretningskomiteen og leder i justiskomiteen i Representantenes hus. Dette viste seg å stemme.

Schiff blir hovedaktor.

Under riksrettssaken mot president Clinton, stilte republikanerne med 13 slike aktorer.

Som i domstolene

Presidentens advokater kan sammenlignes med forsvarsadvokater, og senatorene med en jury.

I Senatet er det republikanerne som har flertall, og følgelig er det ventet at Trump blir frikjent og får fortsette som president.

Klokken 20.30 norsk tid tirsdag sier flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, ifølge Politico at riksrettssaken trolig kan starte førstkommende tirsdag.

NESTE STEG: Riksrettssaken mot Donald Trump nærmer seg Senatet. Foto: SAUL LOEB / AFP

To tiltalepunkter

Helt sentralt i riksrettssaken står en telefonsamtale der Trump oppfordrer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å undersøke både Joe Biden og sønnen Hunter Biden. Sistnevnte hadde en rolle i det ukrainske gasselskapet Burisma, som etterforskes for korrupsjon.

Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, sørget for at disse to tiltalepunktene ble vedtatt:

1. Maktmisbruk

Ifølge anklagen har Trump misbrukt sin makt ved å oppfordre en fremmed makt til å blande seg inn i valget i 2020.

2. Motarbeidelse av Kongressen

Presidenten har hindret Det hvite hus og andre deler av administrasjonen i å utlevere dokumenter til Kongressen. Det hvite hus har også nektet flere å vitne.

