HENTES HJEM: Her er den norske IS-kvinnen med sin tre år gamle datter og fem år gamle sønn i ferd med å bli hentet ut av Syria av norsk personell. Foto: Privat

Jobbet i månedsvis med hemmelig hjemhenting

Siden oktober har UD jobbet under strengt hemmelighold med planene for å hente hjem den norske IS-kvinnen og hennes to barn. Man fryktet at moren kunne bli drept av ekstremister dersom aksjonen ble kjent.

VG kunne i går fortelle at norske myndigheter henter hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne fra Syria, sammen med hennes to små barn på fem og tre år.

Hjemhentingen har vært mye mer komplisert enn det som tidligere er kjent. I et eksklusivt intervju med VG gir utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) nå detaljer som ikke før er blitt kjent om hvordan arbeidet med å hente IS-kvinnen og de to barna er blitt utført.

Arbeidet med hjemhentingen begynte allerede i fjor høst, på et tidspunkt da regjeringen fortsatt sa utad at det ikke var aktuelt å hente voksne IS-kvinner hjem.

– Vi begynte arbeidet tidlig i oktober. Da orienterte jeg den utvidede forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, sier Eriksen Søreide til VG.

Frp ble varslet

På spørsmål om Frps sterke motstand mot å hente kvinnen hjem hadde noen påvirkning på aksjonen, svarer Eriksen Søreide avvisende:

– Nei. Vi har jobbet med denne saken siden tidlig i fjor høst. Da regjeringen tok en beslutning var det allerede kjent at Frp ikke ville stille seg bak en slik løsning, og det ga de tydelig uttrykk for. Men det var et flertall i regjeringen for å forsøke å hente hjem et antatt sykt barn, og da ble det etter hvert klart at det også måtte inkludere mor og søster.

– Hva har vært det vanskeligste aspektet ved arbeidet dere gjorde?

– Det helt klart vanskeligste har vært kombinasjonen av den generelle risikoen i området og risikoen inne i leiren. Situasjonen i leiren betyr at det er forbundet med fare å signalisere at man ønsker seg ut. Derfor måtte vi jobbe på en måte som gjorde at det ikke ble kjent at det pågikk et slikt arbeid, sier Eriksen Søreide.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Fryktet ekstreme IS-kvinner

For UD var fokuset på å hente de to barna hjem, grunnet den alvorlige helsesituasjonen for den fem år gamle gutten, som trolig lider av sykdommen cystisk fibrose.

Siden moren ikke ga tillatelse til at barna kunne fraktes hjem uten henne, så måtte også hun hentes ut. Det betydde at denne hjemhentingen har vært mye mer komplisert enn da fem foreldreløse barn ble hentet hjem fra Syria i fjor høst, en aksjon som også ble utført i hemmelighet.

Dersom det hadde blitt kjent innad i leiren at den voksne moren hadde et ønske om å reise hjem i samarbeid med norske myndigheter, så ville hun stått i fare for å bli rammet av de voldelige opptøyene som ekstreme IS-kvinner sto bak i fjor høst.

Bruker sharialover

VG har tidligere omtalt den knallharde indre justisen i al-Hol, der kvinner som blir oppfattet som frafalne er blitt angrepet og drept i tråd med IS’ ekstreme tolkning av sharialovene.

Det ble ansett som en «høyst reell risiko» at den norske IS-kvinnen kunne ha blitt utsatt for «brutal internjustis», dersom UDs planlagte hjemhenting ble kjent internt i leiren.

– For å kunne gjennomføre hjemhentingen under slike forhold, så var vi nødt til å hemmeligholde arbeidet, sier Eriksen Søreide til VG.

Tyrkias angrep

Den 9. oktober, en drøy uke etter UD hadde kommet i gang med sitt arbeid, gikk Tyrkia til angrep på de kurdiske selvstyremyndighetene i Nord-Syria.

– Tyrkias intervensjon i Nord-Syria endret forholdene på bakken. Både når det gjelder risiko, men også fordi våre samarbeidspartnere brått måtte flytte sin kapasitet over til vakthold av leiren, kampen mot IS og den usikre situasjonen i regionen, sier Eriksen Søreide.

– Kamphandlingene påvirket blant annet dialogen om hvordan vi skulle bistå med helsehjelp, fordi det førte til at flere hjelpeorganisasjoner i en periode trakk seg ut av leiren, fortsetter hun.

Kamphandlingene førte også til økt risiko for UD sitt team under forhandlingene. Utenriksministeren har takket Etterretningstjenesten for bistand under arbeidet med den kompliserte hjemhentingen.

– E-tjenesten har blant annet bidratt med en svært viktig innsats basert på inngående kunnskap om situasjonen i regionen, sier Eriksen Søreide.

VG er kjent med at norsk politi, deriblant personell fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), har vært med på hjemhentingen. Kvinnen er terrorsiktet, og vil bli pågrepet av PST ved ankomst til Norge.

Publisert: 15.01.20 kl. 23:04 Oppdatert: 15.01.20 kl. 23:43

