NATO har fly-fraktet smittevernutstyr 350 ganger siden mars, ifølge NATO-sjef Jens Stoltenberg, her på vei fra Sicilia i det belgiske luftforsvarets fly, i januar i år. Foto: Gøran Bohlin

Stoltenberg setter NATO i smittevern-beredskap

NATO vil ta et overordnet ansvar for at medlemslandene har nok smittevernutstyr og medisinsk beredskap for en mulig ny bølge av covid-19-smitte i Europa.

Nå nettopp

I overført betydning kler forsvarsalliansen seg om fra grønne til hvite uniformer og fyller nå opp lagrene av smittevern-våpen.

– Gjennom covid-19-pandemien har vi sett at NATO og militære styrker har spilt en nøkkelrolle i å forsyne sivile behov, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på sin pressekonferanse fra Brussel tirsdag.

les også Stoltenberg: NATO må snakke om Kina-avhengigheten

Nå handler det om å hjelpe medlemslandene til å motstå den neste mulige smittebølgen:

Ifølge Stoltenberg vil forsvarsministermøtet i NATO onsdag vedta nye tiltak for å være til hjelp for helsevesenet i Europa og Nord-Amerika.

– VI har laget en operasjonsplan som skal gjøre oss i stand til å koordinere bedre og raskere. Vi fyller nå opp lagrene med utstyr, og vi setter opp et fond for å finansiere aktiviteter, og til å skaffe oss kritisk medisinsk utstyr, sa NATO-sjefen.

les også Mener kommunene bør få smittevernutstyr av sykehusene: – Stort udekket behov

NATO og medlemslandene har satt opp nærmere 100 feltsykehus i ulike land siden alarmen gikk i mars. De har lagt til rette for 350 flyløft av medisinsk utstyr mellom medlemslandene og fra produsentland.

Ifølge Stoltenberg har en halv million soldater i NATO-landene bidratt til å dekke sivile behov under corona-krisen.

– Vi har bidratt til å redde liv, sa Stoltenberg.

Publisert: 16.06.20 kl. 14:29

Les også

Fra andre aviser