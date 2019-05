arrow-left









expand-left arrow-right MINNESTUND: Elever legger ned blomster og lys for å hedre drepte Riley Howell (21) og Ellis Parlier (19) ved UNC i Charlotte onsdag kveld.

Universitets-skytingen: Drept student hylles som helt

Politiet er overbevist om 21 år gamle Riley Howell reddet flere liv da han stanset skoleskytteren i Nord-Carolina tirsdag.

På en pressekonferanse onsdag hyller politisjef Kerr Putney i Charlotte-Mecklenburg 21-åringen som «den største helten av dem alle».

Riley Howell og klassekameratene var samlet til sine avslutningspresentasjoner i antropologi da skytteren kom inn i klasserommet, skriver AP.

– Han gjorde som vi har trent folk til å gjøre: Løpe unna, gjemme seg eller ta opp kampen. Han hadde ikke noe sted å gjemme seg, så han gjorde det siste, sier politisjefen.

POLITISJEF: Kerr Putney i Charlotte-Mecklenburg. Foto: GETTY IMAGES

Howell klarte ifølge politiet å sette ut angriperen, men døde selv av skadene han pådro seg. Da hadde skytteren også klart å drepe hans 19 år gamle klassekamerat Ellis Parlier. Fire andre elever ble skadet, skriver AP.

Like etterpå kom skolens politibetjenter inn i klasserommet og fikk avvæpnet gjerningsmannen.

Politiet: Reddet liv

– Hadde det ikke vært for Howell, ville kanskje ikke skytteren blitt avvæpnet. Dessverre ga han sitt liv i prosessen, sier politisjefen, og legger til at han er overbevist om at studenten reddet liv.

Howells familie sier i en uttalelse at de vil huske ham som en person som alltid var venner med alle, uansett:

– Han satte alltid andre foran seg selv, og nølte aldri for å hjelpe de som trengte det, sier familien.

USA opplever hvert år flere dødelige skoleskytinger. 18. mai i fjor ble ti personer drept og 13 skadet i Santa Fe i Texas:

Usikre på drapsmannens motiv

Politiet er fortsatt usikre på hva som var drapsmannens motiv. Den siktede, Trystan Andrew Terrell (22), har selv vært elev på skolen, men sluttet dette semesteret, opplyser talsmann for skolen Buffy Stephens.

Nå er han tiltalt for to drap og fire drapsforsøk.

Pistolen han brukte i skytingen, hadde han skaffet på lovlig vis, forteller politiet. Den siktedes bestefar Paul Rold, som har gitt intervjuer til amerikanske medier, er kritisk til at Terrell så lett kunne skaffe seg våpenet:

SIKTET: 22 år gamle Trystan Andrew Terrell ble pågrepet på universitetet UNC Charlotte tirsdag. Foto: Mecklenurg County Sherrif/Reuters

– Hvis Sandy Hook, Las Vegas, Florida og hendelser som den i går ikke kan få politikerne til å gjøre noe, hvis de er mer interessert i å bli gjenvalgt enn i verdien av menneskelige liv, da vil dette bare fortsette, sier han til nyhetsbyrået AP.

14. februar i fjor ble 14 personer drept i en skoleskyting i Parkland i Florida. Flere overlevende tok til gatene etterpå for å demonstrere mot våpenlovene i delstaten:

