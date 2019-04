LIVSTEGN: Denne nylig publiserte videoen viser det som skal være den antatt omkomne IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi. Foto: Skjermdump

Ny video skal vise antatt omkommet IS-topp i live

Terrorkalifatet IS' leder Abu Bakr al-Baghdadi ble meldt død i juli 2017. Nå har han vist seg i en ny propogandavideo, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Videoen som skal vise IS-toppen ble offentliggjort mandag av propogandabyrået til IS, Amaq, melder AFP.

Det kommer ikke fram når opptaket er gjort, men al-Baghdadi snakker i fortid om kampene om Baghouz i Syria, som varte fram til mars i år.

– Kampen om Baghouz er over, sier han i videoen.

Han er avbildet mens han sitter med beina i kryss og snakker til tre menn hvis ansikter er sladdet.

VG skrev i juli 2017 at flere kilder, deriblant eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights og irakiske medier, meldte at IS-toppen var død.

Så nylig som i februar skrev imidlertid The Guardian at al-Baghdadi overlevde et kuppforsøk i januar. Han skal da ha befunnet seg i et skjulested øst i Syria.

Han har vist seg offentlig bare én gang de siste årene, og det var i Mosul i Irak i 2014, skriver NTB.

al-Baghdadi har i motsetning til flere andre ekstremistledere holdt lav profil og latt usikkerhetene styrke mytene rundt hans lederskap.

Han heter opprinnelig Ibrahim Awwad Ibrahim al-Badri og ble født i 1971 i Samarra i Irak. Han vokste opp i en familie fra den lavere middelklassen, i en klan som hevder å være direkte etterkommer av profeten Muhammed, og han skal ha blitt svært religiøs i tenårene.

Publisert: 29.04.19 kl. 18:35 Oppdatert: 29.04.19 kl. 18:52