Hva har skjedd med Julian Assanges katt?

Et av spørsmålene etter arrestasjonen av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange er hva som har skjedd med «Embassy Cat».

Etter at Assange ble arrestert av britisk politi ved Ecuadors ambassade i London torsdag, etter syv år i eksil, har det dukket opp flere spørsmål:

Katten James, som i egne sosiale medier-kanaler går under navnet «Embassy Cat», fikk i 2016 beskyttelse i Ecuadors ambassade i London sammen med Assange.

Gjennom både Instagram og Twitter har tusenvis av følgere fått et innblikk i ambassadekattens liv, men den siste tiden har det vært stille fra den stilsikre pelsdotten, som gjentatte ganger har blitt fotografert iført fargerike slips gjennom ambassadens vinduer.

Etter arrestasjonen torsdag har folk undret seg over hva som har skjedd med katten. En rekke internasjonale medier har kommet opp med ulike teorier.

Washington Post skriver at flere kilder hevder at katten forlot ambassaden for lenge siden.

PRIDE-SLIPS: Her er James, eller «Embassy Cat», avbildet med et slips inspirert av homoflagget. Foto: Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Italienske La Repubblica skrev i november i fjor at katten ikke lenger var bosatt i ambassaden.

– Assange har foretrukket å spare katten for isolasjonen som har blitt uutholdelig og har tillatt den et sunnere liv, står det i saken.

Det statlige eide russiske nyhetsbyrået Sputnik skal angivelig ha kontaktet ambassaden i Ecuador, som bekrefter at katten ikke bor der lenger, og at den skal ha blitt hentet av Assanges kolleger «for lenge siden».

En tidligere WikiLeaks-medarbeider, James Ball, hevder på Twitter at katten ble tatt med til en dyrevernsorganisasjon. Hanna Jonasson i Assanges juridiske team skrev imidlertid i november i fjor at katten er sammen med Assanges familie, etter å ha blitt truet av ambassaden om å bli satt i kennel.

– På grunn av trusselen har han bedt advokatene sine om å frakte katten i sikkerhet. Katten er nå med Assanges familie. De vil bli gjenforent i friheten, skrev hun.

