Politiet i Tennessee fotografert i forbindelse med jakten på den mistenkte. Foto: Mark Humphrey / AP / NTB scanpix

Syv funnet drept i Tennessee

En 25 år gammel mann er pågrepet etter at syv mennesker ble funnet drept i to boliger på landsbygda i den amerikanske delstaten Tennessee i helgen.

NTB

25-åringen ble pågrepet lørdag etter at han ble skutt i beinet under en politijakt i nærheten av ett av åstedene i Summer County, opplyser politiet.

Ytterst få detaljer er kjent om omstendighetene rundt drapene i nærheten av småbyen Westmoreland nordøst for Nashville. Motivet for drapene er fremdeles ikke kjent, og politiet etterforsker nå den mistenktes forbindelse til ofrene.

De første fire drapsofrene ble funnet i en av boligene etter at et familiemedlem ringte politiets nødnummer lørdag. Dagen etter opplyste politiet at ytterligere to drepte var blitt funnet i huset, mens et syvende offer ble funnet i en annen bolig i området.

Politiet mener de er en sammenheng mellom de to åstedene.

Publisert: 29.04.19 kl. 07:25