Medier: Hatpredikant pekt ut som hjernen bak terroren

Zahran Hashim utpekes som en av de mistenkte bak det brutale angrepet. Men det er uklart hvor han er nå.

Ifølge The Telegraph har srilankisk etterretning pekt på den lokale lederen som hjernen bak de brutale angrepene, hvor minst 321 personer ble drept. Også srilankiske medier navngir Zahran Hashim som en av de mistenkte gjerningsmennene.

Ifølge den britiske avisen skal han i løpet av de siste årene ha fått tusenvis av følgere i sosiale medier, hvor han har holdt flammende innlegg og oppfordret til vold.

The Telegraph skriver at han i videoer på YouTube blant annet raser mot ikke-troende, inkludert kristne, hinduer og buddhister – og forteller at kun muslimer er skikket til å styre. Han skal være en av frontfigurene i den lokale islamistgruppen Nasjonal Thowheed Jamath (NTJ), som myndighetene mener står bak angrepet.

Svenske Expressen skriver at de har sett flere propagandavideoer fra hatpredikanten, og at de tilsynelatende er rene IS-kopier. Ifølge den svenske avisen var han også ett av flere navn på en liste over mistenkte i forbindelse med advarsler om et kommende angrep i starten av april.

Det kommer motstridende meldinger om hva som har skjedd med Zahran Hashim. Noen srilankiske medier hevder han skal ha vært en av selvmordsbomberne ved luksushotellet Shangri-La i Colombo.

Andre hevder han er i live – og på rømmen.

Den danske terrorforskeren Tore Hamming har lagt ut bilder av det som skal være tre av selvmordsbomberne. Bildene er opprinnelig lagt ut av IS-tilhengere. Under ett av dem står navnet Abu Ubaida, som er aliaset til Zahran Hashim.

Terrorgruppen IS gikk tirsdag ut og tok skylden for angrepene, uten at de la frem beviser som støtter dette.

Det kommer stadig nye opplysninger om hvem som skal stå bak selvmordsangrepene. En overvåkningsvideo viser angivelig terroristen som slo til mot St. Sebastian-kirken i Negambo, og AFP siterer politikilder på at to brødre var sentrale i angrepene mot to av hotellene.

Ifølge nyhetsbyrået sprengte brødrene seg ved hvert sitt hotell i Colombo, Shangri-La og Cinnamon Grand hotel.

Mistenkt for hotell-eksplosjon

Ifølge lokale srilankiske medier er også Insan Seelavan mistenkt for å stå bak eksplosjonen ved Shangri-La hotell i hovedstaden Colombo klokken 08.45 søndag morgen lokal tid.

Navnet ble kjent i forbindelse med et rettsmøte mandag.

Ifølge News 1st eier han en kobberfabrikk som har blitt gjennomsøkt av sikkerhetsstyrker. Ni mistenkte ble pågrepet, fremstilt for retten og varetektsfengslet. Disse er blant de over 40 som har blitt pågrepet etter angrepene.

Kone og bror døde

Da sikkerhetsstyrker tok seg inn i Seelavans hus i Dematagodo i Colombo søndag, skal hans kone ha detonert en bombe, samtidig som hennes to barn også var i huset. Hun døde i eksplosjonen. Det er foreløpig ikke kommet opplysninger om hvordan det gikk med barna.

Ifølge lokale medier detonerte Seelavans bror også en bombe da sikkerhetsstyrker forsøkte å anholde han. I tillegg til broren selv, mistet tre politimenn livet i denne eksplosjonen klokken 14.15, som skal ha vært den siste av søndagens åtte eksplosjoner.

Seks av de totalt åtte eksplosjonene skjedde med 20 minutters mellomrom (se faktaboks).

Terrorangrepene i Sri Lanka Tidene under er i srilankisk tid – tre og en halv time foran Norge: 8.45 : Eksplosjon ved Shangri La hotell i hovedstaden Colombo.

: Eksplosjon ved Shangri La hotell i hovedstaden Colombo. 8.45 : Eksplosjon i St. Anthonys-kirken i Colombo.

: Eksplosjon i St. Anthonys-kirken i Colombo. 8.45 : Eksplosjon i St. Sebastian katolske i kirke i Negombo. Byen ligger rundt 40 kilometer nord for Colombo, på landets vestkyst.

: Eksplosjon i St. Sebastian katolske i kirke i Negombo. Byen ligger rundt 40 kilometer nord for Colombo, på landets vestkyst. 8.45 : Eksplosjon på Kingsbury hotell i Colombo.

: Eksplosjon på Kingsbury hotell i Colombo. 8.50 : Eksplosjon på Cinnamon Grand Hotel i Colombo.

: Eksplosjon på Cinnamon Grand Hotel i Colombo. 9.05 : Eksplosjon i Zion Roman katolske kirke i Batticaloa, som ligger på øyas østkyst.

: Eksplosjon i Zion Roman katolske kirke i Batticaloa, som ligger på øyas østkyst. 13.45 : Eksplosjon på New Tropical Inn i Dehiwela, rett sør for Colombo.

: Eksplosjon på New Tropical Inn i Dehiwela, rett sør for Colombo. 14.15: Eksplosjon i et hus i Dematagodo i Colombo. Vis mer vg-expand-down

