Sri Lanka: Har identifisert 31 utenlandske ofre

Halvannet døgn etter terrorangrepene på Sri Lanka, er det fortsatt ikke meldt om drepte nordmenn. Så langt er 31 utenlandske ofre identifisert.

Ofrene er fra rundt ti land, skriver myndighetene på sine hjemmesider.

Ved 20.20-tiden mandag kveld er det fortsatt ingen indikasjoner på at noen nordmenn er omkommet eller skadet, opplyser pressetalsmann Per Wiggen i Utenriksdepartementet til VG.

Det er omtrent 400 nordmenn som har registrert at de oppholder seg i landet.

– Er det grunn til å tro at det er nordmenn i området som ikke har registrert seg, og som dere derfor ikke har oversikt over?

– Norske borgere er ikke forpliktet til å orientere oss om reise og opphold i utlandet, og det er derfor vanskelig å si hvor mange nordmenn som nå oppholder seg på Sri Lanka , sier Wiggen.

Han sier at UD følger situasjonen på Sri Lanka tett, og at de er i kontakt med lokale myndigheter.

VG var mandag i St. Sebastian-kirken utenfor Colombo:

31 utenlandske ofre identifisert

Myndighetene skriver at de så langt har identifisert 31 utenlandske ofre, fra blant annet Bangladesh, Kina, India, Frankrike, Japan, Nederland, Portugal, Saudi-Arabia, Spania, Tyrkia og Storbritannia.

Mandag ble det kjent at den danske klesmilliardæren Anders Holch Povlsen og kona mistet tre barn i de grufulle angrepene. Disse er ikke med i oversikten fra myndighetene.

Wiggen sier at Norge har et etablert samarbeid med de andre nordiske landene i kriser.

– Den norske ambassaden i Colombo bistår danske myndigheter i deres håndtering i etterkant av hendelsene som medførte at tre danske borgere ble drept.

– Mange henvendelser

Nordmennene som har registrert at de oppholder seg i Sri Lanka, både fastboende og besøkende, har mottatt informasjonsmeldinger og råd fra utenrikstjenesten, opplyser Wiggen.

– Utenrikstjenesten har mottatt mange henvendelser fra publikum, særlig om reiseinformasjon og reiseråd. På grunn av den uklare situasjonen fraråder UD nå reiser til eller opphold på Sri Lanka som ikke er strengt nødvendige, sier han.

– Utenriksdepartementet anbefaler norske borgere i berørte områder å følge de lokale myndighetenes anvisninger, ta kontakt med sine pårørende hjemme i Norge og eventuelt kontakte sitt forsikringsselskap ved behov.

Dagen etter terrorangrepene ble det funnet en bombe i en bil ved St. Anthonys-kirken i Colombo – denne skal ha blitt detonert i en kontrollert eksplosjon:

Reuters: Ble varslet

Det er så langt ingen som har tatt på seg skylden for angrepene. Srilankiske myndigheter skal imidlertid for elleve dager siden ha blitt varslet om at den ukjente islamistgruppen National Thowheed Jamath kunne komme til å gå til selvmordsangrep på kirker i landet.

Dette går frem av en etterretningsrapport som Reuters skal ha sett.

Statsminister Ranil Wickremesinghe har ikke visst om rapporten, skriver Reuters, som siterer helseminister Rajith Senaratne. Ifølge nyhetsbyrået har ikke statsministeren blitt orientert om denne på grunn av en feide mellom han og president Maithripala Sirisena.

