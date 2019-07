I 2015: Mannskap fra Leger Uten Grenser-skipet «Phoenix» om bord i et flyktningskip utenfor kysten av Libya. Foto: Gabriele Francois Casini

Kallmyr om migranter som plukkes opp av norskeid skip: – Bør settes i land ved nærmeste havn

Leger Uten Grenser gjenopptar sammen med en fransk organisasjon redningsoperasjoner i Middelhavet med et norskeid skip.

Tidligere denne måneden, da planenene om å sende et norskeid skip ble offentliggjort, sa Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK at Norge ikke kommer til å ta ansvar for flyktningene som kommer om bord i et slikt skip.

– Regjeringen mener Norge ikke har et særskilt meransvar for migranter selv om de befinner seg på et norskregistrert skip. Disse bør settes i land ved nærmeste havn, sier han til VG søndag kveld.

Skipet det er snakk om går under navnet «the Ocean Viking» og er et 69 meter langt lasteskip med norsk flagg. Det ventes å ankomme det sentrale Middelhavet mot slutten av måneden, heter det i en uttalelse fra Leger Uten Grenser.

Skipet har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter, og har kapasitet til å frakte opptil 200 migranter.

De to humanitære organisasjonene lanserer sitt nye oppdrag i kjølvannet av gjentatte konfrontasjoner mellom Italias regjering og andre redningsorganisasjoner.

NY OPERASJON: Redningsskipet Aquarius innstilte sine operasjoner for syv måneder siden. Nå skal Leger Uten Grenser og SOS Mediterranee ut med nytt skip, Ocean Viking.

Utstedte ordre om bøter

Den franske organisasjonen SOS Mediterranees forrige redningsskip Aquarius innstilte sine operasjoner i desember i fjor som følge av registreringsproblemer.

I juni utstedte Italias innenriksminister Matteo Salvini en ordre som innebærer at kapteiner, eiere og operatører kan ilegges bøter på opptil 50.000 euro, hvis redningsbåter entrer italiensk farvann uten tillatelse.

Tyske Carola Rackete, kaptein på redningsbåten Sea-Watch 3, ble i slutten av juni arrestert da båten ankom den italienske øya Lampedusa med 40 migranter om bord.

– Dette er et tysk skip, og da tar dere ansvar for det, eller så setter vi alle migrantene på en buss foran den tyske ambassaden. Og det gjelder franskmenn, nederlendere og alle andre som tenker at slikt kan gjøres i Italia, svarte Salvini da Tyskland ba om unntak fra ordrene, ifølge NRK.

PÅGREPET: Carola Rackete blir hentet av italiensk politi på redningsbåten Sea-Watch 3 i Lampedusa i juni.

– Kan føre til at flere legger ut på den farefulle ferden

I 2015 forsøkte flere tusen migranter å krysse Middelhavet – med livet som innsats. Siden den gang har antallet asylsøkere gått kraftig ned etter at innvandringspolitikken har blitt strammet inn i Europa.

Justisminister Jøran Kallmyr understreker at alle har plikt til å hjelpe folk i havsnød, men sier til VG at han forventer at frivillige organisasjoner og andre som deltar i redningsaksjoner i Middelhavet gjør dette i samarbeid med organisert søk og redning i området og sammen med nasjonale myndigheter.

– Det gjorde også Norge da vi i 2015 sendte skip til Middelhavet for å hjelpe båtflyktninger som ledd i EUs operasjoner i området, sier Kallmyr og legger til:

– Frivillige organisasjoner som opererer utenfor det organiserte arbeidet må også være klar over at deres aksjoner kan føre til at flere legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet. Menneskesmuglerne vil antakelig ta dette med i beregningen og får grunnlag for å fortsette en lukrativ og dødelig virksomhet.