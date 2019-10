Fire politifolk drept i Paris

Fire politifolk er drept etter at en person angrep politiet med kniv, melder AFP og flere franske medier.

Oppdatert nå nettopp







Angrepet skjedde ved politiets hovedkvarter i den franske hovedstaden ved 13-tiden torsdag formiddag.

Angriperen ble skutt og drept av politiet «i en situasjon som ser ut til å ha vært selvforsvar», opplyser Loic Travers i politiets fagforening. Til AP sier han at angrepet tilsynelatende startet på et kontor, før det senere fortsatte i andre deler av bygningen.

Franske medier skriver at gjerningsmannen jobbet på politiets hovedkvarter. En talsperson for politiets fagforening, Jean-Marc Bailleul, sier til AFP at det foreligger informasjon om at angriperen var ansatt i politiet.

Ifølge franske medier skjedde knivangrepet i en del av hovedkvarteret publikum ikke hadde tilgang til.

Den antatte gjerningsmannen har vært ansatt i politiet i om lag 20 år, men er foreløpig ikke blitt identifisert nærmere, skriver Le Parisien. Han skal ha gått til angrep med kniv uten noen åpenbar foranledning. I tillegg til de fire drepte er en person skadet.

Motivet for angrepet er så langt ikke kjent.

Emery Siamandi var inne i bygningen da angrepet skjedde. Han ser til det franske nyhetsbyrået AFP at folk løp overalt og at flere gråt.

– Jeg hørte et skudd. Jeg skjønte at det må ha skjedd innendørs. Kort tid senere så jeg flere politi gråte. De var i panikk, sier han.

Hovedkvarteret ligger rett over gaten for Notre-Dame-katedralen. En T-banestasjon i nærheten ble stengt, og området er sperret av, skriver NTB. Frankrikes president Emmanuel Macron er på vei til åstedet, sammen med den franske innenriksministeren.

Den franske innenriksministeren Christophe Castaner har avlyst en reise til Tyrkia og drar til politiets hovedkvarter i stedet, melder franske medier.

Henrik Hauken og kona Marie er på bryllupsreise i Paris og var på vei til Notre-Dame torsdag ettermiddag.

– Vi tok T-banen og begynte å gå. Da vi nærmet oss katedralen kommer vi til en politisperringer. Det var vanvittig mye politi der og vi ser også at det er en del militær og ambulanser på stedet. Sirene kommer fra alle retninger og alle broene er sperret, forteller han.

Publisert: 03.10.19 kl. 14:57 Oppdatert: 03.10.19 kl. 16:04







Mer om