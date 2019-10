AFP: Fire politibetjenter drept i Paris

Fire politibetjenter er drept etter at en person angrep politiet med kniv, melder AFP og flere franske medier.

Oppdatert nå nettopp







Angrepet skjedde ved politiets hovedkvarter i den franske hovedstaden.

Angriperen ble skutt og drept av politiet «i en situasjon som ser ut til å ha vært selvforsvar», opplyser en talsperson for politiets fagforening, Loic Travers.

Hendelsen skjedde i 13-tiden torsdag.

Franske medier skriver at gjerningsmannen jobbet på politiets hovedkvarter. En talsperson for politiets fagforening, Jean-Marc Bailleul, sier til AFP at det foreligger informasjon om at angriperen var ansatt i politiet. Ifølge franske medier skjedde knivangrepet i en del av hovedkvarteret publikum ikke hadde tilgang til.

Den franske innenriksministeren er på vei til stedet.

Hovedkvarteret ligger rett over gaten for Notre-Dame-katedralen. En T-banestasjon i nærheten ble stengt, og området er sperret av, skriver NTB.

Motivet for angrepet er så langt ikke kjent.

Publisert: 03.10.19 kl. 14:57 Oppdatert: 03.10.19 kl. 15:10