MOT GRENSEN: Tyrkiske militære kjøretøy på vei mot grensen natt til onsdag.

Erdogan bekrefter: Angrepet i gang

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kunngjør starten på den varslede militære operasjonen i Syria.

Det skriver han selv på Twitter:

«De væpnede tyrkiske styrkene, har sammen med den syriske nasjonale hæren, igangsatt #OperasjonVårFred mot PKK/YPG og Daesh terrorister i nordre Syria. Vårt oppdrag er å hindre dannelsen av en terrorkorridor på tvers av vår sørlige grense, og å bringe fred til området», skriver Erdogan.

Meldingen kommer etter flere dager med forberedelser til en operasjon inne i Syria. Det svært overraskende er at dette skjer ut til å skje i samarbeid med Syria.







HOLDER VAKT: En kriger fra SDF ser mot tyrkisk side av grensen.

Dette blir den tredje gangen Tyrkia går inn på bakken i Syria, etter å ha gjennomført angrep i både august 2016 og januar 2018.

BAKGRUNN: Derfor vil Tyrkia krige i Syria - enda en gang

VISTE FREM KART: Erdogan med plansje under et møte i FN i slutten av september. Den røde streken viser området der han ønsker en såkalt «sikker sone» inne i Syria. Foto: DON EMMERT / AFP

Flere internasjonale nyhetsbyråer bekrefter at angrepene er i gang. Ifølge Reuters har Tyrkia allerede gjennomført flere luftangrep, mens AFP melder at det er hørt en eksplosjon nordøst i Syria, nær den tyrkiske grensen.

Det samme bekreftes fra den kurdiskdominerte SDF-militsen: Tyrkiske krigsfly har begynt luftangrep mot sivile områder. det er stor panikk blant folk i regionen, skriver SDF-talsmann Mustafa Bali på Twitter.

Journalister i grenseområdene melder om eksplosjoner på syrisk side, og tyrkiske fly skal ha gjennomført angrep mot mål i grensebyen Ras al-Ayn.

CNN Turks journalist ved grensa forteller at det stiger røyk opp fra flere bygninger i Ras al Ain, som kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen.

ARTILLERI: Tyrkiske militære kjører artilleri mot grensen av Syria, i provinsen Sanliurfa. Foto: BULENT KILIC / AFP

Tyrkia anklager YPG for å være den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm, og det er kjent at et stort antall PKK-soldater har kjempet sammen med militsen i Syria. Tyrkia har både PKK og YPG på sin terrorliste.

Erdogan har tidligere kunngjort at Tyrkia akter å opprette en såkalt sikker sone langs grensa, der kurdisk milits ikke får adgang og de syriske flyktningene som i dag befinner seg i Tyrkia skal bosettes.

Publisert: 09.10.19 kl. 15:16 Oppdatert: 09.10.19 kl. 15:43